Το BBC ανακοίνωσε ντοκιμαντέρ και σειρά podcast για τον Κάνιε Γουέστ

Το BBC ανακοίνωσε ότι ετοιμάζει ένα νέο ντοκιμαντέρ με τίτλο «We Need to Talk About Kanye», το οποίο είναι αφιερωμένο στον Αμερικανό ράπερ και επιχειρηματία Κάνιε Γουέστ. Ο ερευνητής δημοσιογράφος Mobeen Azhar θα πρωταγωνιστεί στο ντοκιμαντέρ, το οποίο θα συνοδεύεται από τη σειρά podcast «The Kanye Story».

«Εκτυλίσσεται με φόντο την προεκλογική εκστρατεία του Ye για τις προεδρικές εκλογές του 2024 και σε μια εποχή που η συμπεριφορά του έχει προκαλέσει οργή και επαναξιολόγηση της θέσης του στη δημοφιλή κουλτούρα. Το ντοκιμαντέρ ακολουθεί τον Mobeen, καθώς προσπαθεί να κατανοήσει το περίπλοκο ταξίδι που έκανε τον Ye έναν από τους πιο διάσημους και δημιουργικά επιτυχημένους καλλιτέχνες της γενιάς του» αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του βρετανικού τηλεοπτικού δικτύου. Επίσης, αναδεικνύει πώς η φήμη του άρχισε να αμαυρώνεται.

Ο Kanye West, ο οποίος άλλαξε με νομικές διαδικασίες το όνομά του σε Ye, είναι βραβευμένος με Grammy ηθοποιός και πατέρας τεσσάρων παιδιών με την πρώην σύζυγό του, πρωταγωνίστρια τηλεοπτικού ριάλιτι, Κιμ Καρντάσιαν.

Τα τελευταία χρόνια, η καριέρα του επισκιάστηκε από τις μάχες του με ψυχική ασθένεια, την απρόβλεπτη συμπεριφορά και τις εξωφρενικές δηλώσεις του στα social media.

