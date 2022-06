Το 4ο ΓΕΛ στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+“How to make schools more attractive and creative”

Την Παρασκευή, 1 Απριλίου 2022, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του 4ου ΓΕΛ Βόλου αποχαιρέτισαν με συγκίνηση την ομάδα καθηγητών και μαθητών από τέσσερα Ευρωπαϊκά σχολεία, που φιλοξενήθηκαν στον Βόλο, στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+. Το σχολείο συμμετέχει από τον Σεπτέμβριο του 2019 στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Erasmus+ /Δράση ΚΑ229/Στρατηγικές Συμπράξεις Συνεργασίας αποκλειστικά μεταξύ σχολείων, με τίτλο “How to make schools more attractive and creative”, που υλοποιείται μεταξύ των χωρών Πολωνίας (συντονίστρια χώρα), Τουρκία, Ρουμανία, Ισπανία και Ελλάδα και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και

καθηγητών των συμμετεχόντων σχολείων.

Έτσι μια ομάδα 16 μαθητών και 8 εκπαιδευτικών έφτασαν στον Βόλο την Κυριακή 27 Μαρτίου και κατέλυσαν σε ξενοδοχεία στο κέντρο της πόλης και των Αλυκών. Μέσα από τις δράσεις που είχαν ετοιμάσει οι καθηγητές του 4ου ΓΕΛ Βόλου, οι φιλοξενούμενές ομάδες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν σημαντικά σημεία με αρχαιολογική, πολιτιστική και οικολογική αξία, τόσο στην πόλη του Βόλου όσο και στο Πήλιο. Tαυτόχρονα επισκέφτηκαν και θαύμασαν τα αρχαιολογικά ευρήματα του μουσείου της Θεσσαλονίκης και τον Παρθενώνα. Οι μαθητές όλων των σχολείων παρουσίασαν θεατρικά δρώμενα που είχαν ετοιμάσει με αφορμή την συνάντηση αυτή, σε μια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ν. Ιωνίας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν οι μαθητές του Ισπανικού σχολείου I.E.S. Almenara οι οποίοι παρουσίασαν τον μύθο της Έριδος στα Ελληνικά. Ευχάριστη έκπληξη στην διάρκεια της παρουσίασης ήταν οι παραδοσιακοί χοροί αλλά και τα σύγχρονα ελληνικά τραγούδια που τραγούδησαν και χόρεψαν οι μαθητές του ελληνικού σχολείου με το μουσικό και το χορευτικό που είχε συγκροτηθεί καιρό πριν για τον σκοπό αυτό προκαλώντας τον ενθουσιασμό στις άλλες αποστολές . Υπήρξε αντίστοιχα η παρουσίαση ενός οπτικοακουστικού θεατρικού δρώμενου με αναφορά στο προσφυγικό μέσα στον χρόνο. Τις εντυπώσεις έκλεψε η μουσικός καθηγήτρια του τουρκικού σχολείου που τραγούδησε ένα κοινό τραγούδι των δύο χωρών με την συνοδεία του μουσικού συνόλου του δικού μας Λυκείου.

Απόδειξη της απόλυτης επιτυχίας της διακρατικής αυτής συνάντησης ήταν το ιδιαίτερα φορτισμένο συγκινησιακά κλίμα του αποχαιρετισμού. Εκπαιδευτικοί και μαθητές ενθουσιάστηκαν με την ελληνική φιλοξενία, τη γενναιοδωρία μας, τη θάλασσα, το φαγητό και τις ιδανικές καιρικές συνθήκες. Οι μαθητές γέλασαν, χόρεψαν, διασκέδασαν, επικοινώνησαν και αντάλλαξαν απόψεις, σκέψεις και προβληματισμούς δίνοντας ραντεβού για την επόμενη συνάντηση μας, τον Μάιο στην Τουρκία.