Το 30ο Δημοτικό τίμησε την Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας και τον Βολιώτη καθηγητή στη Νέα Υόρκη Νίκο Αλεξίου

Για τρίτη συνεχή χρονιά γιορτάστηκε η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου, η οποία συμπίπτει με την ημέρα που είναι αφιερωμένη στη μνήμη του εθνικού ποιητή, Διονυσίου Σολωμού.

Η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας καθιερώθηκε για πρώτη φορά το 2017, με κοινή απόφαση των Υπουργείων Εσωτερικών, Εξωτερικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Τα ελληνικά είναι η επίσημη γλώσσα της Ελλάδας και της Κύπρου, καθώς και μία από τις 23 επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης, είναι επίσημα αναγνωρισμένη ως μειονοτική γλώσσα στην Αλβανία, την Αρμενία, την Ιταλία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία, την Ουκρανία και την Τουρκία.

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνικής Γλώσσας, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διπλωματίας του Yπουργείου Εξωτερικών δημοσίευσε στο YouTube μια καμπάνια υπό τον τίτλο «Did you know you speak Greek?» (Γνωρίζατε ότι μιλάτε Eλληνικά;)

Με αφορμή αυτή την ημέρα, όλη η εξερχόμενη αλληλογραφία του Υπουργείου Εξωτερικών προς τις εδρεύουσες στην Ελλάδα πρείες και τους διεθνείς οργανισμούς θα είναι γραμμένη στα ελληνικά, για την περίοδο 9 έως 15 Φεβρουαρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, και φέτος οργανώθηκε σειρά εκδηλώσεων σε διάφορα τμήματα του 30ού Δημοτικού Σχολείου Βόλου καθ’ όλη τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας με μεγάλη ποικιλία ως προς το περιεχόμενό τους. Κεντρικό πρόσωπο υπήρξε ο συντοπίτης μας, Νίκος Αλεξίου που για πάρα πολλά χρόνια υπήρξε ένα σημείο αναφοράς της ελληνικής μεταναστευτικής πορείας προς την άλλη πλευρά του ωκεανού. Οι μαθητές του 30ού Δημοτικού Σχολείου Βόλου με αφορμή την έκδοση της νέας του ποιητικής συλλογής «Ασημένια Σφίγγα» και των ποιημάτων του «Ο Τζιόρτζιο Ντε Κίρικο στο Βόλο», «Το Τραγούδι της Μητέρας μου», «Τα Φωτεινά Παιδιά» και «Η Αστόρια», υλοποιούν σχέδιο εργασίας για το συγκεκριμένο έργο και θα του το παραδώσουν κατά την επόμενη επίσκεψή του στο Βόλο και στο χώρο του σχολείου, καθώς στην πρόσφατη επίσκεψή του δεν υπήρχε αρκετός χρόνος.

Ο Νίκος Αλεξίου έχει αναπτύξει συνεργασία με την διεύθυνση του σχολείου για κοινές δράσεις με το Queens College του Πολιτειακού Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης όπου διδάσκει ως καθηγητής Κοινωνιολογίας. Όπως έχει γράψει ο ίδιος για το 30ό είναι ένα σχολείο που θέλει να δουλεύει μαζί του «γιατί επιμένει κι αντιστέκεται με την ποίηση από το μέλλον».

Οι μαθητές εκτός από την ποιητική δραστηριότητα του Αλεξίου εμπνέονται κι από το έργο της Βιβλιοθήκης Απόδημου Ελληνισμού. Το Ηellenic American Project σε ειδικό χώρο που στεγάζεται στη Βιβλιοθήκη Rosenthal του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, με σκοπό την προστασία και αξιοποίηση της ελληνοαμερικανικής ιστορικής, κοινωνιολογικής, και πολιτιστικής κληρονομιάς.

Επίσης είναι καλό εκτός των μυημένων στο έργο του Νίκου Αλεξίου κι οι υπόλοιποι να γνωρίζουν η εβδομάδα από 10/2/2020 έως 16/2/2020 είναι αφιερωμένη στο ποιητικό του έργο στη «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» ,το ραδιόφωνο της ΕΡΤ που απευθύνεται στους Έλληνες όπου γης, με όχημα τη διάδοση, τη στήριξη, και την προβολή της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού, έχει εντάξει στο πρόγραμμά της αφιερωματικά δίλεπτα ποίησης με τίτλο «Ο ποιητής της εβδομάδας».

Κάθε εβδομάδα είναι αφιερωμένη σ’ έναν σύγχρονο ή κλασικό Έλληνα ποιητή, ενώ δεν απουσιάζουν οι ποιητές της Διασποράς. Οι ίδιοι οι ποιητές, καθώς και αγαπημένοι ηθοποιοί επιμελούνται τις ραδιοφωνικές ερμηνείες. Παράλληλα τα ποιήματα «ντύνονται» με πρωτότυπη μουσική, που συνθέτουν και παίζουν στο στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας οι μουσικοί της Ορχήστρας της ΕΡΤ, καθώς και με μουσικά κομμάτια αγαπημένων δημιουργών.

Επτά ποιήματα κάθε εβδομάδα, ένα ελληνικό ποίημα κάθε ημέρα, ταξιδεύει μέσα από τις συχνότητες της ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πέρατα της γης, όπου υπάρχουν ελληνικές φωνές.

Οι μαθητές του 30ού αφιερώνουν στο φίλο τους Νίκο Αλεξίου τα ακόλουθα ποιήματά τους :

Αμερική

Αμερική, Αμερική, είσαι όμορφη πολύ!

Η Νέα Υόρκη είναι γλύκα

αλλά η Αστόρια είναι πιο γλυκιά σαν πιτσιρίκα.

Την ομορφαίνουν οι Έλληνες Ομογενείς,

που αποτελούν και το δεσμό

με την πατρίδα μας εδώ….

Μαρήλια Κ. Ε’ τάξη 30ού δ. σχ. Βόλου

Αντίο Αμερική

Κάποτε ο μετανάστης είχε την ελπίδα στην καρδιά

ότι στην Αστόρια θα βρει χαρά,

άλλαξαν όμως οι καιροί

κι ο μετανάστης δεν μπορεί

πουθενά να σταθεί.

Και αυτός που στην Ελλάδα θα βρεθεί

θα δυσκολευθεί για να βρει ακόμα και ψωμί.

Τείχη όμως έχουν στηθεί

για όποιον θέλει

και στην Αμερική να βρεθεί.

Άδικο πολύ

Άνθρωπος στον Άνθρωπο βοήθεια να αρνηθεί.

Αντίο Αμερική !!!

Κώστας Κ. Στ’ τάξη 30ού Δ. Σχ. Βόλου