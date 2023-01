Το 2ο Γυμνάσιο Αλμυρού στην Ολλανδία

Το 2o Γυμνάσιο Αλμυρού, ως συντονιστικό σχολείο προγράμματος Erasmus+ΚΑ2 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμμετείχε στην κινητικότητα του προγράμματος στο Ρότερνταμ από τις 15-21 Ιανουαρίου με θέμα «Art Expressions Against Bullying at School».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του διευθυντή του σχολείου Στ. Βοϊβόνδα «αντικείμενο του προγράμματος είναι η καλλιέργεια των συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών και μαθητριών μέσω της αξιοποίησης των ποικίλων μορφών τέχνης με σκοπό την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Στη συνάντηση που έγινε στο Comenius College το σχολείο έστειλε δύο μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου, την Κοντοπούλου Ελεάννα και την Τσαμπίρα Έλενα, με τη συνοδεία δύο καθηγητριών του, τη φιλόλογο Μιχαλακοπούλου Χαρούλα και την καλλιτεχνικών Γκαραγκούνη Παυλίνα. Οι μαθήτριες φιλοξενήθηκαν σε οικογένειες μαθητριών του ολλανδικού σχολείου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκτός από τους μαθητές και καθηγητές του ολλανδικού σχολείου υποδοχής και μαθήτριες και καθηγητές από σχολεία της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Ιταλίας και του Αγίου Μαρτίνου της Καραϊβικής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι αποστολές παρουσίασαν τον αντίκτυπο που έχει η ποίηση στη χώρα τους, συμμετείχαν σε εργαστήρια δημιουργικής γραφής (Haiku, elfjes), σε καλλιτεχνικά εργαστήρια (News paper black out, Οmikuji, Hiphop, Lindyhop) και σε εργαστήριο DNA. Οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το θέατρο Isala, όπου παρακολούθησαν ταινία, ξεναγήθηκαν στη γραφική πόλη Leiden, στο σπίτι του ζωγράφου Ρέμπραντ, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της πόλης, και γνώρισαν τα αξιοθέατα του Ρότερνταμ με ξεναγήσεις στο κέντρο του και κάνοντας κρουαζιέρα στις υδάτινες οδούς γύρω από το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης.

Οι συμμετέχοντες έκλεισαν τη συνάντηση με το αποχαιρετιστήριο πάρτι στο σχολείο και ανανεώνοντας το ραντεβού τους με την επόμενη συνάντηση στη Βαρσοβία της Πολωνίας τον Μάρτιο».