Tην αναστολή λειτουργίας της ΑΓΕΤ ζητά η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών

Να ανασταλεί η λειτουργία της ΑΓΕΤ ζητά η Επιτροπή Αγώνα Πολιτών ενώ στην ανακοίνωσή της επισημαίνει πως έχει στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Μαγνησίας όλες τις νέες έρευνες ζητώντας του να συντονίσει τις προσπάθειες για την ικανοποίησή του αιτήματος της Επιτροπής.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα:

«Τα μέτρα ασφαλείας που αποφασίζει σταδιακά όλο και πιο πυκνά η κυβέρνηση για να θωρακίσει την Δημόσια Υγεία, παρά το δυσβάστακτο οικονομικό και κοινωνικό τους κόστος, γίνονται σεβαστά και αποδεκτά από τους πολίτες με κατανόηση.

Εργασιακοί χώροι που συγκεντρώνουν μεγάλες ομάδες εργαζομένων και εξυπηρετούμενων πολιτών κλείνουν επ’ αόριστον και δραστηριότητες που μπορούν να την επιβαρύνουν αναστέλλονται.

Τα μέτρα αυτά έχουν άμεσο αποτέλεσμα την αισθητή μείωση της ατμοσφαιρική ρύπανσης στις μεγάλες πόλεις όπως Αθήνα, Μιλάνο, Μπρέσια κ.λ.π.

Η μείωση αυτή θα βοηθήσει τις ευπαθείς ομάδες των συνανθρώπων μας που υποφέρουν από αναπνευστικά προβλήματα να ανταπεξέλθουν με καλύτερες πιθανότητες από ενδεχόμενη προσβολή τους στην πανδημία που τους απειλεί άμεσα.

Την ίδια περίπου χρονική στιγμή νέες μελέτες και έρευνες ανακοινώνονται για τη σύνδεση καρκίνου με τις εκπομπές της τσιμεντοβιομηχανίας που συναποτεφρώνει (https://bit.ly/2UsslRJ στα ισπανικά), για τις επιπτώσεις βαρέων μετάλλων από βιομηχανίες στους εργαζομένους (https://bit.ly/2y1RICz στα ελληνικά) και για τη συγκέντρωση βαρέων μετάλλων σε παιδιά που ζουν κοντά σε αποτεφρωτήρες (file://C:\Users\ifige\Desktop\metals in children living close to waste incinerators 2020.pdf).

Ο Βόλος δυστυχώς είναι μια τέτοια περίπτωση αφού μέσα στον αστικό ιστό ουσιαστικά, σε απόσταση 150μ από το κοντινότερο σπίτι, λειτουργεί η τσιμεντοβιομηχανία της LafargeHolcim (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ).

Δεν είναι μόνο οι συνεχιζόμενες αφίξεις στο λιμάνι της, υπόπτων δεμάτων με «καύσιμα», που διακινούν Ιταλοί εργολάβοι.

Δεν είναι μόνο τα ύποπτα δέματα που έρχονται για καύση από τον ραδιενεργό ΧΥΤΑ της Φυλής.

Δεν είναι οι φόβοι μας για αποτέφρωση μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων που έρχονται στο Βόλο για επεξεργασία, από την ίδια ακριβώς εταιρία, την ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που φέρνει δωρεάν τα ύποπτα καύσιμα από τη Φυλή στο εργοστάσιο της ΑΓΕΤ, ως προϊόν δικής της επεξεργασίας & παραγωγής.

Δεν είναι τα 13.000.000 κυβικά μέτρα ρυπογόνων καυσαερίων και απαερίων που βομβαρδίζουν καθημερινά τον ουρανό της πόλης μας, μεταφέροντας εκατοντάδες κιλά νικελίου, μολύβδου, υδραργύρου, χαλκού, αρσενικού, καθώς και διοξινών, φουρανίων, διοξειδίου του αζώτου, τσιμεντόσκονης και άλλων επιβλαβών ουσιών που αναπνέουν μεγάλοι και μικροί.

Δεν είναι επίσης το γεγονός ότι οι Βολιώτες πεθαίνουν πρόωρα με πανελλήνιες πρωτιές σε βαριές ασθένειες που έχουν άμεση σχέση με την ατμοσφαιρική ρύπανση όπως δείχνουν οι μελέτες παγκοσμίως.

Είναι όλα αυτά μαζί που καθιστούν αναγκαία την αναστολή λειτουργίας του εργοστασίου που λειτουργεί μέσα στην πόλη.

Η LafargeHolcim (ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ) είχε το χρόνο να επιδείξει την κοινωνική εταιρική της ευθύνη παίρνοντας η ίδια την απόφαση να αναστείλει την ρυπογόνο λειτουργία της. Δεν το έκανε, ούτε και περιμέναμε να το κάνει.

Οι αρμόδιες Αρχές όμως έχουν την υποχρέωση να το επιβάλλουν, ως ένα ακόμη μέτρο πρόληψης και προστασίας της Δημόσιας Υγείας στην πόλη μας.

Εξασφαλίζοντας φυσικά ότι η εταιρεία θα καταβάλει πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους της, για όσο χρόνο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα.

Κάθε καθυστέρηση θα είναι αδικαιολόγητη και ίσως μάλιστα αποδειχθεί ιδιαίτερα βλαπτική για την πόλη, όπου ακόμη και σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας πιστοποιημένος σταθμός καταγραφής των αερίων ρύπων που επιβάλει η νομοθεσία δηλαδή CO (μονοξείδιο του άνθρακα), NO2 (διοξείδιο του αζώτου), SO2 (διοξείδιο του θείου), Ο3 (Όζον), C6H6 (Βενζόλιο) και Pb (Μόλυβδο).

Ιδού λοιπόν κ. Μακρή και λοιποί βουλευτές μια κοινής αποδοχής πρόταση, την οποία οφείλετε να υλοποιήσετε, ΑΝ ενδιαφέρεστε πραγματικά για την υγεία των Βολιωτών.

Εμπρός λοιπόν, τολμήστε..»