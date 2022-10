Τιμ Ροθ: Πέθανε ο γιος του σε ηλικία 25 ετών

Την απώλεια του γιου του βιώνει ο Τιμ Ροθ και η οικογένειά του, αφού όπως ανακοίνωσαν ο νεαρός Κόρμακ έχασε τη μάχη με τον καρκίνο, 2 μήνες πριν συμπληρώσει το 26ο έτος.

Η οικογένεια Ροθ ανακοίνωσε, σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα ότι: «Χάσαμε το όμορφο αγόρι μας, Κόρμακ μετά από μια γενναία μάχη με τον καρκίνο. Πέθανε ειρηνικά στην αγκαλιά της οικογένειάς του που τον αγαπούσε και τον λάτρευε. Πάλεψε με απίστευτη γενναιότητα τον τελευταίο χρόνο και διατήρησε την εξυπνάδα και το χιούμορ του μέχρι το τέλος».

Cormac Roth, Musician and Son of Tim Roth, Dies at 25 https://t.co/5UtfHvKLCo

