Θρίλερ με τον Φώτη Ντούλο: Σε κρίσιμη κατάσταση ο εκατομμυριούχος ομογενής

Ανατροπή στην είδηση που ανέφερε ότι ο Φώτης Ντούλος αυτοκτόνησε φέρουν δηλώσεις του δικηγόρου του Νορμ Πάτις, ο οποίος είπε σε τοπικά Μέσα πως ο ελληνικής καταγωγής κτηματομεσίτης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολύ αδύναμο σφυγμό αναφέρει o Εθνικός Κήρυκας. «Μου μετέφεραν πως ο κύριος Φώτης Ντούλος βρίσκεται καθ’ οδόν στο νοσοκομείο με αδύναμο σφυγμό» ανέφερε ο Νορμ Πάτις σε δημοσιογράφους.

Ο ομογενής Φώτης Ντούλος είχε συλληφθεί στις αρχές του μήνα για την δολοφονία της γυναίκας του, η οποία έχει εξαφανιστεί από τον περασμένο μήνα. Σύμφωνα με τους New York Times ο Φώτης Ντούλος έκανε απόπειρα αυτοκτονίας. Τα αμερικανικά ΜΜΕ αναμεταδίδουν ότι έκανε απόπειρα αυτοκτονίας και αποδίδουν την είδηση σε πηγές της Αστυνομίας. Ο Φώτης Ντούλος, έπρεπε σήμερα να εμφανιστεί στο δικαστήριο, κάτι που δεν έκανε και προκάλεσε κινητικότητα των Αρχών.

Ο ομογενής επιχειρηματίας, ο οποίος κατηγορείτο και είχε συνελήφθη αυτό τον μήνα για τη δολοφονία της συζύγου του, Τζένιφερ, έχει καταδικαστεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του και άμεσα υπήρξε κινητικότητα των γιατρών οι οποίοι προσπάθησαν να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Άλλα αμερικανικά μέσα αναμεταδίδουν πως είναι ήδη νεκρός και αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις.

Breaking: State police sources say Fotis Dulos has died at his Farmington home https://t.co/kMfTGAYYgz

#BREAKING: Sources say Fotis Dulos is dead. Tune in to Ch. 3 now and on the app for live coverage from the scene at his Farmington home https://t.co/IOUmj2d7Fj pic.twitter.com/VXHvW9Cuki

— WFSB Channel 3 (@WFSBnews) January 28, 2020