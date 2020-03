Θετικός στον κορωνοϊό ο Μισέλ Μπαρνιέ

Θετικός στον κορωνοϊό είναι ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής για το Brexit και την εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Μισέλ Μπαρνιέ το δήλωσε σε μήνυμά του στο twitter ότι έχει προσβληθεί από τον COVID19 και ότι παραμένει σπίτι του.

Ως συνέπεια, η Πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν πρόκειται να εξεταστεί, γιατί είχε συνεργασία με τον Μ. Μπαρνιέ πριν από 15 μέρες. Επίσης θα εξεταστούν και όλοι οι συνεργάτες του εντός της Κομισιόν, αλλά και όσοι ήρθαν σε επαφή μαζί του το τελευταίο 15νθήμερο.

I would like to inform you that I have tested positive for #COVID19. I am doing well and in good spirits. I am following all the necessary instructions, as is my team.

For all those affected already, and for all those currently in isolation, we will get through this together.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) March 19, 2020