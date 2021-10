Θεοκλής Ζαούτης, ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΥ -Αλλαγές και στο ΔΣ

Ο Θεοκλής Ζαούτης αναλαμβάνει πρόεδρος του ΕΟΔΥ, σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida. Το όνομά του αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα, εντός της ημέρας, το αργότερο έως αύριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το περιβάλλον του κ.Ζαούτη, ο ίδιος έχει αποδεχθεί την πρόταση να αναλάβει επικεφαλής στον ΕΟΔΥ, ωστόσο θα προχωρήσει σε δηλώσεις μόλις ανακοινωθεί και επίσημα η τοποθέτησή του από την ηγεσία του υπουργείου Υγείας.

Οπως πρώτο είχε γράψει το iefimerida.gr λίγη ώρα μετά την επιστολή παραίτησης του Παναγιώτη Αρκουμανέα, το όνομα του Θεοκλή Ζαούτη, ήταν ένα από τα δύο που είχε στο μικροσκόπιό της η κυβέρνηση για τη θέση του επικεφαλής του Οργανισμού.

Στο ΔΣ του Οργανισμού αναμένεται να αλλάξουν ένα με δύο άτομα.

Ποιος είναι ο Θεοκλής Ζαούτης

O Θεοκλής Ζαούτης είναι Καθηγητής Παιδιατρικής και Επιδημιολογίας στο Perelman School of Medicine και Διευθυντής του μεταπτυχιακού προγράμματος κλινικής Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (UPENN) και μέλος της Επιτροπής των Λοιμοξιολόγων του υπουργείου Υγείας.

Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 230 άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά διεθνούς εμβέλειας. Στόχος του καθηγητή Ζαούτη από τη θέση του διευθυντή του «Center for Pediatric Clinical Effectiveness» (CPCE), είναι η ανακάλυψη, διάδοση και υλοποίηση των καλύτερων δυνατών πρακτικών για την αποτελεσματικότερη φροντίδα των νοσηλευόμενων παιδιών. Συμμετέχει επίσης, σε πολλές συμβουλευτικές επιτροπές στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, όπως στα Centers for Disease Control and Prevention (CDC), National Institute of Health (NIH), American Academy of Pediatrics και European Society for Pediatric Infectious Diseases.

Είχε επιλεχθεί ως μέλος της «προεδρικής συμβουλευτικής επιτροπής για την αντιμετώπιση των ανθεκτικών στα αντιβιοτικά βακτηρίων» του Λευκού Οίκου (Presidential Advisory Committee for Combating Antibiotic-Resistant Bacteria). Το 2009 έλαβε το βραβείο «Healthcare Epidemiology Pediatric Investigator Award» και το 2015 τιμήθηκε από την Pediatric Infectious Diseases Society με το βραβείο Distinguished Service Award.

