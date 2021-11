Τέταρτη Συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής για τον Διάλογο Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών του «Pro Oriente»

Η Συντονιστική Επιτροπή για τον Διάλογο Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών του «Pro Oriente» πραγματοποίησε την τέταρτη συνάντησή της στο Kardinal-König-Haus της Βιέννης από τις 4 έως τις 7 Νοεμβρίου 2021. Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση για τρεις δράσεις της Επιτροπής που προωθούν την προσέγγιση των δυο χριστιανικών ομολογιών.

Η ομάδα εργασίας «Θεραπεία της μνήμης» που ασχολείται με ευαίσθητα ιστορικά θέματα, των σχέσεων μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών, εργάζεται πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν στη Μέση Ανατολή, τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη.

Η ομάδα εργασίας «Διασυνδέοντας τους διαλόγους» σχεδιάζει μια βάση δεδομένων σε διάφορες γλώσσες για την τεκμηρίωση των διαλόγων μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων.

Τέλος, η ομάδα «Αποδοχή και Έμπνευση» έχει προτείνει διάφορες δράσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση της αποδοχής των αποτελεσμάτων του διαλόγου από τις κατά τόπους Εκκλησίες αλλά και την ευρύτερη κοινωνία.

Στην έναρξη της συνεδρίασης έλαβε χώρα μια δημόσια εκδήλωση αφιερωμένη στο κείμενο εργασίας της Κοινής Ομάδας Εργασίας «Άγιος Ειρηναίος» με τίτλο Serving Communion: Re-thinking the Relationship between Primacy and Synodality [Υπηρετώντας την Κοινωνία: Επανεξετάζοντας τη σχέση Πρωτείου και Συνοδικότητας], 2018.

Η συνάντηση υπήρξε, επίσης, ευκαιρία προβληματισμού αναφορικά με την οικουμενική διάσταση της διαδικασίας συνοδικής προπαρασκευής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας για την περίοδο 2021-2023 με τίτλο «Για μια Συνοδική Εκκλησία: Κοινωνία, Συμμετοχή και Αποστολή» καθώς και την πιθανή συμβολή της Συντονιστικής Επιτροπής σε αυτήν.

Ανάμεσα στους συνέδρους που έλαβαν μέρος περιλαμβάνονταν ο Παντελής Καλαϊτζίδης, Διευθυντής της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, ο Γιώργος Βλαντής, Διευθυντής του Συμβουλίου Χριστιανικών Εκκλησιών (ACK) της Βαυαρίας και επιστημονικός συνεργάτης της Ακαδημίας και η Κατερίνα Πεκρίδου, Εκτελεστική Γραμματέας για θέματα Θεολογικού Διαλόγου, Εκκλησιολογίας, και Ιεραποστολής της Συνδιάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) και επιστημονική συνεργάτιδα της Ακαδημίας.

Η πέμπτη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο του 2022 στη Ρώμη. Στο μεταξύ, τα μέλη θα συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους στις ομάδες εργασίας.

Η Συντονιστική Επιτροπή για τον διάλογο Ορθόδοξων και Ρωμαιοκαθολικών συνιστά ένα forum άτυπου διαλόγου μεταξύ Ορθόδοξης και Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας υπό την αιγίδα του Ιδρύματος «Pro Oriente». Ιδρύθηκε το 2018 και συγκεντρώνει ετησίως 16 Καθολικούς και Ορθόδοξους θεολόγους από διαφορετικές χώρες με σκοπό να παρουσιάσει προτάσεις στο «Pro Oriente» για την προώθηση της ορθόδοξης-καθολικής προσέγγισης.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την επίσημη ανακοίνωση του Ποντιφικού Συμβουλίου για την Προώθηση της Χριστιανικής Ενότητας στη διεύθυνση http://www.christianunity.va/content/unitacristiani/en/news/2021/2021-11-08-fourth-meeting-pro-oriente.html/ , από την οποία προέρχονται και οι πληροφορίες για το ανα χείρας δελτίο τύπου.