Η Τέιλορ Σουίφτ αγόρασε σπίτι σε άστεγη και έγκυο θαυμάστριά της

Μια συγκινητική κίνηση της Τέιλορ Σουίφτ αποκάλυψε θαυμάστρια της τραγουδίστριας μέσω του app «The Swift Life», εφαρμογής που δίνει τη δυνατότητα στους φανς της να συνομιλούν μαζί της και να βλέπουν αποκλειστικές φωτογραφίες και βίντεο.

Η Στέφανι αποκάλυψε πως όταν ήταν έγκυος έμεινε άστεγη, με τη μητέρα της να επικοινωνεί με την τραγουδίστρια ζητώντας της να κάνει την κόρη της να νιώσει λίγο πιο ξεχωριστή σε συναυλία της στο Μάντσεστερ.

Η νεαρή κοπέλα συνομίλησε στο καμαρίνι με την Τέιλορ Σουίφτ, η οποία έκανε μια κίνηση που της άλλαξε τη ζωή. Της αγόρασε ένα σπίτι.

«Σκεφτόμουν πολύ καιρό να δημοσιοποιήσω αυτήν την ιστορία. Τελικά αποφάσισα να σας πω όλα όσα έκανε για μένα η Τέιλορ Σουίφτ εκείνη τη νύχτα. Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζετε είναι πως για τους 8 μήνες της εγκυμοσύνης μου υπήρξα άστεγη. Για να μην τα πολυλογώ, το πρώτο μας διαμέρισμα χαρακτηρίστηκε ακατάλληλο για λόγους υγιεινής και ασφάλειας και χάσαμε τα πάντα. Και σαν να μην φτάνει αυτό, εκείνη την περίοδο ο Μάθιου έχασε και την δουλειά του», έγραψε η Στέφανι, λέγοντας στη συνέχεια πως η μητέρα της ήταν εκείνη που επικοινώνησε με την Σουίφτ.

«Η μητέρα μου το είπε στην Τέιλορ και απλώς της ζήτησε να με κάνει να νιώσω λίγο ξεχωριστή σε μια συναυλία της στο Μάντσεστερ, που εγώ είχα σκοπό να πάω. Μετά το σόου η Τέιλορ μας πήρε πίσω στο καμαρίνι της κι εκεί μου είπε, “Στέφανι, είσαι στη ζωή μου εδώ και πολύ καιρό και ποτέ δεν μου ζήτησες τίποτα. Θα μπορούσες να μου μιλήσεις και να σε βοηθήσω. Αλλά δεν το έκανες. Η μαμά σου μου είπε…”. Μετά μου είπε πως ήθελε να μου επιστρέψει τα χρήματα του εισιτηρίου. Εκείνο που έκανε στην πραγματικότητα ήταν να μας βοηθήσει να αγοράσουμε ένα σπίτι και όσα χρειαζόμουν για το μωρό μου. Μου είπε, “Θέλω να μπορείς να απολαύσεις την κορούλα σου, να μην έχεις να ανησυχείς για όλα αυτά”», προσθέτει.

«Εκείνη τη νύχτα μου έδωσε ένα χέρι βοηθείας και με σήκωσε από το έδαφος. Με τον ίδιο τρόπο που το κάνεις εδώ και 12 χρόνια», καταλήγει η Στέφανι.

A fan shared their heartfelt story on 'The Swift Life' app of Taylor helping them to buy a house and preventing them from going homeless after meeting her. pic.twitter.com/lAhbBMjWEG

