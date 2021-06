Ταινίες για όλες τις ηλικίες στην «Εξωραϊστική»

Πλούσιο το πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου «Εξωραϊστική» (τηλ. 2421030303), το οποίο έχει ως εξής:

-Supernova, Κυριακή 20/6 στις 21.30, Τρίτη 22/6 και Τετάρτη 23/6 στις 21.30, σκηνοθεσία: Harry MacQueen, σενάριο: Harry MacQueen, πρωταγωνιστούν: Colin Firth, Stanley Tucci, διάρκεια: 95 λεπτά, είδος ταινίας: Ρομαντικό δράμα: Ο Σαμ και ο Τάσκερ έχουν ζήσει μαζί είκοσι χρόνια και τώρα είναι περισσότερο ερωτευμένοι όσο ποτέ. Αλλά εδώ και δύο χρόνια, από τότε που ο Τάσκερ διαγνώστηκε με άνοια σε πρώιμο στάδιο, η ζωή τους έπρεπε να αλλάξει. Καθώς η κατάσταση του Τάσκερ επιδεινώνεται, ο Σαμ αναγκαστικά θέτει τη ζωή του σε αναμονή για να φροντίσει τον σύντροφό του. Ο κοινός τους χρόνος έχει γίνει η πιο σημαντική πτυχή της ζωής τους και τώρα πια κάθε στιγμή που μοιράζονται έχει ξεχωριστή βαρύτητα. Αποφασίζουν λοιπόν να σχεδιάσουν ένα ταξίδι, ώστε ο Τάσκερ όσο είναι σε θέση να ταξιδέψει, να ξαναδεί φίλους και συγγενείς και να ξαναβρεθεί στα μέρη που έχει αγαπήσει…

Link του trailer: https://www.youtube.com/watch?v=5zHodNYOEBg/.

-Croods 2, Δευτέρα 21/6 στις 21.00, σκηνοθεσία: Τζόελ Κρόφορντ, σενάριο: Τζόελ Κρόφορντ, φωνές: Κώστας Κόκλας, Νίκος Κουρής, διάρκεια: 95 λεπτά, είδος: Παιδική, Animation: Οι Κρουντς χρειάζονται ένα νέο μέρος για να ζήσουν ασφαλείς. Έτσι λοιπόν, η προϊστορική οικογένεια ξεκινάει την αναζήτηση αυτής της ασφαλέστερης περιοχής που θα αποτελέσει το νέο σπιτικό της. Όταν ανακαλύπτουν ένα ειδυλλιακό, περιφραγμένο παράδεισο που καλύπτει όλες τους τις ανάγκες, πιστεύουν ότι όλα τα προβλήματά τους βρήκαν επιτέλους την πολυπόθητη λύση τους… Εκτός από μια λεπτομέρεια. Μια άλλη οικογένεια κατοικεί ήδη εκεί: Οι Προχώβιοι.

Link του trailer: https://www.youtube.com/watch?v=qwCTSAAJFT8/.

-Fast & Furious 9 (Μαχητές των δρόμων 9), Πέμπτη 24/6, Παρασκευή 25/6, Σάββατο 26/6, Κυριακή 27/6 στις 21.00, σκηνοθεσία: Τζάστιν Λιν, σενάριο: Νταν Κέισι, πρωταγωνιστούν: Βιν Ντίζελ, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Ταϊρίζ Γκίμπσον, Κρις «Λούντακρις» Μπρίτζες, Τζον Σίνα, Τζορντάνα Μπρούστερ, Νάταλι Εμάνουελ, με την Έλεν Μίρεν και τη Σαρλίζ Θερόν, διάρκεια: 145 λεπτά, είδος: Περιπέτεια δράσης: Ο Ντομ Τορέτο που υποδύεται ο Βιν Ντίζελ, ζει μια ήσυχη ζωή μαζί με τη Λέτι και τον γιο τους, τον μικρό Μπράιαν, όμως γνωρίζει καλά ότι ο κίνδυνος πάντα θα καραδοκεί στον ορίζοντα. Αυτή τη φορά, η απειλή θα αναγκάσει τον Ντομ να αντιμετωπίσει τις αμαρτίες του παρελθόντος του, αν θέλει να σώσει τους αγαπημένους του ανθρώπους. Η ομάδα του συγκεντρώνεται ξανά, αυτή τη φορά με σκοπό να σταματήσει μια συνωμοσία παγκοσμίων διαστάσεων, στην οποία ηγείται ο πιο ικανός δολοφόνος και ο πιο δεινός οδηγός που έχουν αντιμετωπίσει ποτέ: Ένας άντρας που τυχαίνει να είναι ο ξεχασμένος αδερφός του Ντομ, ο Τζέικομπ.

Link του trailer: https://www.youtube.com/watch?v=4IvxN6hH8gs/.

-Ο Λύκος & τα 3 Γουρουνάκια, Δευτέρα 28/6 στις 18.00 και στις 20.00, σκηνοθεσία: Γιώργος Πούλης, σενάριο: Γιώργος Πούλης, ηθοποιοί: Γιώργος Πούλης, Μαργαρίτα Τοκατλίδη, Νίκος Παπαγιάννης, Άννα Γιαννακίδου, Γεωργία Ματσούλια: Tο πασίγνωστο παραμύθι του James Halliwell-Phillipps σε μια νέα θεατρική απόδοση, όπου θα διασκεδάσει τους μικρούς και μεγάλους φίλους. «Ο Λύκος και τα Τρία Γουρουνάκια σε νέες περιπέτειες»! Τα τρία γουρουνάκια προσπαθούν να φτιάξουν τα δικά τους σπίτια και ο Λύκος βρίσκει την ευκαιρία να τους «κλέψει» τις λίρες! Δεν είναι τελείως μόνος αυτή τη φορά, καθώς έχει και την αμέριστη συμπαράσταση του… βοηθού του! Θα καταφέρουν τα γουρουνάκια να γλιτώσουν και να χτίσουν τα σπίτια τους; Θα σώσουν τους εαυτούς τους και τις λίρες τους;

-Nomadland, Δευτέρα 28/6 στις 22.00 και Τετάρτη 30/6 στις 21.30, σκηνοθεσία: Chloé Zhao, πρωταγωνιστούν: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May, διάρκεια: 107 λεπτά, είδος ταινίας: Δράμα (κέρδισε 3 Όσκαρ, 230 νίκες και συνολικά 137 υποψηφιότητες): Μετά την οικονομική κατάρρευση μίας εταιρείας σε μια πόλη της αγροτικής Νεβάδα, η Fern (Frances McDormand) πακετάρει το van της και ξεκινάει ένα ταξίδι καθ’ οδόν, όπου εξερευνά μια ζωή έξω από τη συμβατική κοινωνία, ως σύγχρονη νομάδα. Η τρίτη ταινία μεγάλου μήκους από τη σκηνοθέτιδα Chloé Zhao, «Η Χώρα των Νομάδων», συμπεριλαμβάνει τους αληθινούς νομάδες Linda May, Swankie και Bob Well ως μέντορες και συντρόφους της Fern στην εξερεύνηση του απέραντου τοπίου της Αμερικανικής Δύσης.

Link του trailer: https://www.youtube.com/watch?v=RHzonFWR-Cc&t=10s/.

Προσεχώς προγραμματίζονται οι ταινίες:

-Minari: Τετραμελής οικογένεια Αμερικανοκορεατών αναζητά ένα καλύτερο μέλλον, αφήνει πίσω την Καλιφόρνια και εγκαθίσταται σε μια απομακρυσμένη φάρμα στο Άρκανσο. Οι δυσκολίες είναι αρκετές, αλλά ο ερχομός της γιαγιάς στη φάρμα ίσως τους βοηθήσει να εγκλιματιστούν, αλλά και να βρουν τη θέση τους στον κόσμο.

-Monday: Δύο Αμερικανοί στα μέσα της δεκαετίας του ’30 που ζουν στην Αθήνα, συναντιούνται στη ζέστη του καλοκαιριού ένα ξέφρενο Σαββατοκύριακο. Όταν πλησιάζει η ώρα της Chloe στην Ελλάδα, αποφασίζει να εγκαταλείψει τη δουλειά της στην πατρίδα της και να διερευνήσει εάν το πάθος ενός Σαββατοκύριακου μπορεί να αντέξει την πραγματικότητα της αναπόφευκτης Δευτέρας.