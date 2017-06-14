Τα προσωρινά μόρια των υποψηφίων διευθυντών σχολείων στη Μαγνησία

Ανακοινώθηκαν χθες οι πίνακες των προσωρινών μορίων για τους υποψήφιους διευθυντές της Μαγνησίας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
Τα μόρια αφορούν στην προϋπηρεσία και τους τίτλους σπουδών. Σε αυτά τα μόρια θα προσμετρηθούν και τα μόρια από τη συνέντευξη που θα γίνει σε λίγες ημέρες.
Τα μόρια των υποψηφίων διευθυντών για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια έχουν ως εξής: ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19.500, ΓΚΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18.900, ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 18.900, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18.800, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18.800, ΛΟΝΤΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.800, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΑΣΣΑ 18.800, ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ 18.700, ΣΠΑΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 18.650, ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18.500, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18.400, ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18.000, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18.000, ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 17.800, ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17.775, ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΑΓΑΠΟΥΛΑ 17.675, ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17.000, ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 17.000, ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 16.800, ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16.550, ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 16.500, ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16.500, ΠΑΛΗΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 16.500, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 16.300, ΤΣΟΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16.300, ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15.875, ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 15.800, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.800, ΤΑΧΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 15.800, ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15.500, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 15.500, ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15.500, ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15.500, ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15.400 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 15.175, ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15.000, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ 14.750, ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 14.500, ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14.375, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 14.375, ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ 14.275, ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 14.200, ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 14.125, ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14.100, ΚΟΤΖΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 14.000, ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13.950, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 13.800, ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 13.800,
ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 13.800, ΜΗΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13.800, ΤΖΑΒΑΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 13.800, ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 13.600, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13.500, ΒΟΪΒΟΝΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 13.500, ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 13.500, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 13.500, ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 13.500, ΜΠΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 13.400, ΣΟΥΡΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13.300, ΧΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13.250, ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13.175, ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 13.000, ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13.000, ΚΑΨΙΜΑΛΛΗΣ ΦΑΙΔΩΝ 13.000, ΜΑΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13.000, ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 13. 000, ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 13.000, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13.000, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13.000, ΠΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13.000, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13.000, ΜΑΡΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 12.875, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 12.875, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 12.675, ΣΑΛΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12.675, ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12.500, ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 12.500, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12.500, ΖΗΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12.500, ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 12.500, ΝΑΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12.500, ΚΟΛΥΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 12.450, ΚΟΥΜΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 12.450, ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12.300, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12.250, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 11.875, ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 11.700, ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 11.375, ΣΑΛΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11.375, ΚΕΛΕΠΕΣΗ-ΑΚΡΙΤΑ
11.250, ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11.250, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10.800, ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.800, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΟΡΩ 10.700, ΣΑΝΑΓΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 10.625, ΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10.625, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10.500, ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ 10.500, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΥΡΑΓΩ 9.250, ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8.750, ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 8.750, ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8.500, ΝΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 8.250, ΣΑΛΑΤΑ ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 8.250, ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 8.250, ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8.225, ΤΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 8.125, ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 8.125, ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.250, ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.125, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 6.050, ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6.000, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.000 ΡΕΠΟΥΛΗ ΦΙΛΙΤΣΑ 3.050, ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3.000, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.000, ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1.300
Μόρια διευθυντών στα Δημοτικά
ΑΚΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 21,70, ΤΑΤΑΡΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19,80, ΨΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 19,50, ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 19,40, ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 109,40, ΔΩΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19,30, ΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 19,30, ΤΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,00, ΚΥΡΙΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 18,50, ΛΕΜΑ ΙΩΑΝΝΑ 18,50, ΚΑΖΑΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 18,40, ΖΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18,30, ΔΟΓΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17,90, ΤΣΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17,90, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 17,50, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17,50, ΜΟΥΖΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 17,50, ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17,50, ΠΑΝΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17,33, ΦΑΡΔΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 17,30, ΔΩΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17,25, ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17,00, ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17,00, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣΗΣ 16,97, ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 16,78, ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16,75, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16,50, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 16,50, ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16,50, ΠΑΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 16,50, ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 16,50, ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 16,50, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 16,30, ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16,30, ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 16,23, ΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16,00, ΜΙΓΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 16,00, ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16,00, ΚΟΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15,80, ΠΑΤΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 15,80, ΠΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15,50, ΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,40, ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15,34, ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 15,30, ΜΑΣΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 15,30, ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΛΙΤΣΑ 15,30, ΣΙΑΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 15,30, ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 15,30, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,30, ΓΑΪΤΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15,00, ΓΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15,00, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 15,00, ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΦΟΡΙΤΣΑ 15,00, ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,00, ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,00, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,00, ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,00, ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14,88, ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14,83, ΔΙΟΜΗΤΣΑ ΕΥΛΑΛΙΑ 14,68, ΜΕΤΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14,60, ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 14,58, ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ ΖΩΗ 14,47, ΓΕΡΑΜΠΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 14,46, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14,30, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 14,30, ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14,30, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 14,23, ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 14,21, ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14,18, ΓΚΡΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14,16, ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14,00, ΝΑΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14,00, ΒΡΑΧΝΙΑ ΑΡΤΕΜΗΣ 13,95, ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13,93, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 13,83, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 13,83, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 13,80, ΤΟΥΤΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ 13,80, ΖΗΓΡΑ ΑΝΝΑ 13,23, ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13,10, ΔΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 13,00, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13,00, ΕΠΙΔΕΞΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13,00 , ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 13,00, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13,00, ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13,00, ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13,00, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13,00, ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 13,00, ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 13,00, ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13,00, ΤΣΕΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 13,00, ΥΔΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13,00, ΦΡΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13,00, ΚΙΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ 12,95, ΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 12,80, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12,50, ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12,43, ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12,00, ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 11,80, ΣΙΑΦΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 11,80, ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11,70, ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11,30, ΚΟΥΡΕΛΑ ΕΛΕΝΗ 10,97, ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10,83, ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 10,75, ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10,34, ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9,72, ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9,58, ΕΣΕΡΜΠΕΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 9,17, ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9,03, ΚΑΛΟΦΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7,97, ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1,42.