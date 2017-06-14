ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Τα προσωρινά μόρια των υποψηφίων διευθυντών σχολείων στη Μαγνησία

Τοπικά

Κλιμάκιο επιθεωρητών στο πρώην ΙΚΑ Βόλου

Τοπικά

Μαγνησία: Αγρότες δεν μπορούν να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις

Τοπικά

Κτηνοτρόφος από τον Δήμο Ρήγα Φεραίου χτύπησε με γκλίτσα στο κεφάλι συγχωριανό του

Τοπικά

Λιγότερες ληστείες και κλοπές φέτος στη Μαγνησία

Τοπικά

Ανοίγει ο δρόμος για την επένδυση στις Νηές – Η Κτηματική «κατοχυρώνει» στην Μητρόπολη την έκταση

Τοπικά

Ανησυχία ότι το ηλεκτρονικό σύστημα εγγραφών θα έχει συνέπειες στην επαγγελματική εκπαίδευση

Τοπικά

Αθωώθηκε αντιφασίστας για επεισόδια με μέλη της Χρυσής Αυγής έξω από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Τοπικά

ΤΕΕ Μαγνησίας για ποδηλατόδρομους: Θα χαθούν 480 θέσεις στάθμευσης

Τοπικά

Η Ένωση Γυναικών Βόλου κατά του Γιώργου Μουλά -Ευτελίζει το δημόσιο διάλογο

Τοπικά

Πρώτο βραβείο στην Παιδιατρική του Νοσοκομείου Βόλου – Αφορά εργασία για τις νεογνικές λοιμώξεις 

Τοπικά

Επίσκεψη του Μητροπολίτη Δημητριάδος στην Ακαδημία Ποδοσφαίρου «Δημητριάς»

Τοπικά

Mε ακαδημαϊκά και διοικητικά προσόντα οι υποψήφιοι διευθυντές για τις σχολικές μονάδες της Μαγνησίας

Τοπικά

Νέα απόφαση για την κατανομή αποφοίτων Γυμνασίων της Μαγνησίας στα Γενικά Λύκεια

Τοπικά

Στην ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού Βόλου ο Θόδωρος Ίλτσογλου

Αθλητισμός

Βόλος: 22χρονος δικυκλιστής τραυματίστηκε σε τροχαίο στην παραλιακή οδό (photos)

Τοπικά

Μηνύματα συνύπαρξης μέσα από την τέχνη έστειλαν μαθητές του 10ου Δημοτικού Νέας Ιωνίας

Τοπικά

«Επάνω του Σταύρο»: Το συγκινητικό μήνυμα της Μαρίας Χούκλη στον Σταύρο Θεοδωράκη

Ελλάδα

Συγκροτήθηκε η διοίκηση του Συλλόγου Δασκάλων Μαγνησίας 

Τοπικά

30 χρόνια από την κορυφαία επιτυχία του ελληνικού μπάσκετ το 1987: «Σας ευχαριστούμε»

Αθλητισμός

Λονδίνο: Φόβοι για δεκάδες νεκρούς, έτοιμος να καταρρεύσει ο πύργος

Κόσμος

Μήνυμα Τσίπρα σε δανειστές: Όχι μνησικακία, σεβασμός στην Ελλάδα

Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Γνωστός στις αρχές ο παπάς που παρενόχλησε σεξουαλικά φοιτήτρια

Ελλάδα

Τροχαία με ποδήλατα χθες στον Βόλο – Τραυματίστηκαν τρεις γυναίκες

Τοπικά

Καταδικάστηκε για συκοφαντική δυσφήμιση

Τοπικά

Λονδίνο: Συγκλονιστικές μαρτυρίες – Πήδηξε φλεγόμενος στο κενό

Κόσμος

Καταστηματάρχης κατηγορείται για αποπλάνηση 9χρονης στον Κορυδαλλό

Ελλάδα

Πανελλήνιες 2017: Σε Λατινικά, Χημεία και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας διαγωνίζονται οι μαθητές των Γενικών Λυκείων

Ελλάδα

Ποινή φυλάκισης 15 μηνών σε ρασοφόρο για θανάτωση σκύλου

Τοπικά

Καταδίκη Λαρισαίου υπαλλήλου του ΚΕΘΕΑ Έξοδος για εργασία με πλαστό πτυχίο

Τοπικά

Ιωάννινα: Ξεσηκώθηκαν οι πρόσφυγες -Φίδια και σκορπιοί στον χώρο που φιλοξενούνται

Ελλάδα

Σεισμική δόνηση 4,4 ρίχτερ στη Λέσβο

Ελλάδα

Λέσβος: Έρημο χωριό η Βρίσα – 150 σπίτια δεν κατοικούνται πια…

Ελλάδα

Βαρύς ο λογαριασμός για τους μισθωτούς με μπλοκάκι -Πληρώνουν φέτος 40% περισσότερο φόρο

Οικονομία

Τραυματίστηκε ελαφρά 6χρονος σε λακκούβα

Τοπικά

Εκδήλωση του ΚΚΕ σήμερα στον Βόλο

Τοπικά

Νεκρός Τρικαλινός σε τροχαίο έξω από το Κεφαλόβρυσο

Τοπικά

Ο καιρός σήμερα στον Βόλο

Τοπικά

Διαβάστε σήμερα στη ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Χωρίς κατηγορία

Γαλλία: SOS για τα κρουασάν και τα μπριός – Απειλείται το μέλλον τους

Κόσμος

Αρνείται τον αποκλεισμό του Κατάρ η Σαουδική Αραβία

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Στο νοσοκομείο για εγχείρηση ο Σταύρος Θεοδωράκης

Ελλάδα

Λέσβος: 150 σπίτια κρίθηκαν ακατάλληλα -Επιδότηση ενοικίου, φορολογικές διευκολύνσεις για τους πληγέντες

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ΗΠΑ: Μίνι-βαν έπεσε σε πεζούς στο κέντρο της Φιλαδέλφεια

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Μπαγκλαντές: Τουλάχιστον 111 νεκροί από κατολισθήσεις

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Ο 26χρονος δημιουργός της «Μπλε Φάλαινας» συνελήφθη στη Ρωσία

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Εξω από το γραφείο του Τόσκα συγκέντρωση πολιτών του Μενιδίου

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Στο 3ο Ζαγόραθλον ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Βόλου

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Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου στο τουρνουά «Σκοράρουμε για το χαμόγελο»

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Συνταξιούχοι της Μαγνησίας συμμετείχαν σε μεγάλη συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη ενάντια στα νέα μέτρα

Τοπικά

Τοπικά

Τα προσωρινά μόρια των υποψηφίων διευθυντών σχολείων στη Μαγνησία

Έντυπη Έκδοση

Ανακοινώθηκαν χθες οι πίνακες των προσωρινών μορίων για τους υποψήφιους διευθυντές της Μαγνησίας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Τα μόρια αφορούν στην προϋπηρεσία και τους τίτλους σπουδών. Σε αυτά τα μόρια θα προσμετρηθούν και τα μόρια από τη συνέντευξη που θα γίνει σε λίγες ημέρες.

Τα μόρια των υποψηφίων διευθυντών για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια έχουν ως εξής: ΚΑΤΣΙΑΒΡΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 19.500, ΓΚΟΥΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 18.900, ΜΠΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 18.900, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18.800, ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 18.800, ΛΟΝΤΡΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.800, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΒΑΣΣΑ 18.800, ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΕΛΕΝΗ 18.700, ΣΠΑΝΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 18.650, ΖΑΧΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 18.500, ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 18.400, ΜΑΝΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18.000, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 18.000, ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 17.800, ΤΣΟΥΛΚΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 17.775, ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΑΓΑΠΟΥΛΑ 17.675, ΚΑΠΡΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 17.000, ΦΑΣΟΥΡΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 17.000, ΣΤΑΥΡΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ 16.800, ΜΠΑΖΙΑΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 16.550, ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΘΩΜΑΣ 16.500, ΜΠΕΡΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16.500, ΠΑΛΗΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΤΑΝΤΙΝΟΣ 16.500, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 16.300, ΤΣΟΚΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16.300, ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15.875, ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ 15.800, ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15.800, ΤΑΧΟΥΛΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 15.800, ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15.500, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 15.500, ΚΑΡΑΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15.500, ΜΑΝΔΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15.500, ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 15.400 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 15.175, ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 15.000, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΙΚΗ 14.750, ΜΠΑΛΑΜΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 14.500, ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14.375, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ 14.375, ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΙΟΣ 14.275, ΜΑΧΑΙΡΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 14.200, ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 14.125, ΧΑΤΖΗΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 14.100, ΚΟΤΖΑΓΙΩΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ 14.000, ΓΚΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13.950, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 13.800, ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 13.800,

ΜΑΓΚΛΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 13.800, ΜΗΤΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 13.800, ΤΖΑΒΑΛΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 13.800, ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 13.600, ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13.500, ΒΟΪΒΟΝΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 13.500, ΛΑΜΠΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 13.500, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 13.500, ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 13.500, ΜΠΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 13.400, ΣΟΥΡΜΕΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13.300, ΧΑΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13.250, ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13.175, ΒΟΥΡΔΟΥΜΠΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ 13.000, ΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13.000, ΚΑΨΙΜΑΛΛΗΣ ΦΑΙΔΩΝ 13.000, ΜΑΡΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13.000, ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ 13. 000, ΜΟΡΦΑΚΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 13.000, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 13.000, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13.000, ΠΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13.000, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13.000, ΜΑΡΔΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 12.875, ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ 12.875, ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 12.675, ΣΑΛΑΜΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12.675, ΑΝΔΡΙΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12.500, ΓΕΩΡΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ 12.500, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12.500, ΖΗΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12.500, ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 12.500, ΝΑΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 12.500, ΚΟΛΥΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 12.450, ΚΟΥΜΟΥΤΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 12.450, ΚΑΡΝΑΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12.300, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 12.250, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΛΑΜΠΡΙΝΗ 11.875, ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ 11.700, ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 11.375, ΣΑΛΑΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 11.375, ΚΕΛΕΠΕΣΗ-ΑΚΡΙΤΑ

11.250, ΜΠΡΙΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 11.250, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 10.800, ΘΩΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10.800, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΟΡΩ 10.700, ΣΑΝΑΓΟΥ ΛΟΥΚΙΑ 10.625, ΤΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10.625, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 10.500, ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ 10.500, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΥΡΑΓΩ 9.250, ΖΙΩΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 8.750, ΚΑΠΡΑΒΕΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 8.750, ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 8.500, ΝΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 8.250, ΣΑΛΑΤΑ ΜΠΟΥΡΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 8.250, ΦΑΣΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 8.250, ΠΛΑΓΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8.225, ΤΑΣΙΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 8.125, ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 8.125, ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 7.250, ΛΟΥΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.125, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 6.050, ΚΛΕΙΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 6.000, ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 4.000 ΡΕΠΟΥΛΗ ΦΙΛΙΤΣΑ 3.050, ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3.000, ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2.000, ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 1.300

 

Μόρια διευθυντών στα Δημοτικά

ΑΚΤΣΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 21,70, ΤΑΤΑΡΙΩΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19,80, ΨΑΡΡΑ ΙΩΑΝΝΑ 19,50, ΔΗΜΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ 19,40, ΣΠΑΝΟΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 109,40, ΔΩΣΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 19,30, ΠΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ 19,30, ΤΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 19,00, ΚΥΡΙΕΡΗ ΕΛΕΝΗ 18,50, ΛΕΜΑ ΙΩΑΝΝΑ 18,50, ΚΑΖΑΝΙΔΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 18,40, ΖΑΒΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 18,30, ΔΟΓΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17,90, ΤΣΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 17,90, ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 17,50, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17,50, ΜΟΥΖΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 17,50, ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17,50, ΠΑΝΤΣΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17,33, ΦΑΡΔΟΥΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 17,30, ΔΩΣΣΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17,25, ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 17,00, ΣΤΑΥΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 17,00, ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΠΑΡΙΣΗΣ 16,97, ΚΟΛΤΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ 16,78, ΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16,75, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 16,50, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΑΛΕΙΑ 16,50, ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16,50, ΠΑΥΛΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ 16,50, ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 16,50, ΤΣΑΓΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 16,50, ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 16,30, ΠΟΥΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16,30, ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΠΗ 16,23, ΓΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16,00, ΜΙΓΑ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ 16,00, ΝΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16,00, ΚΟΤΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15,80, ΠΑΤΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 15,80, ΠΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 15,50, ΒΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,40, ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 15,34, ΚΑΤΣΙΑΟΥΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 15,30, ΜΑΣΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 15,30, ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΗΛΙΤΣΑ 15,30, ΣΙΑΤΡΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 15,30, ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 15,30, ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15,30, ΓΑΪΤΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 15,00, ΓΟΥΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 15,00, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 15,00, ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΦΟΡΙΤΣΑ 15,00, ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,00, ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,00, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 15,00, ΠΑΓΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15,00, ΚΑΤΣΙΦΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14,88, ΜΠΑΣΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14,83, ΔΙΟΜΗΤΣΑ ΕΥΛΑΛΙΑ 14,68, ΜΕΤΑΦΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14,60, ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 14,58, ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ ΖΩΗ 14,47, ΓΕΡΑΜΠΙΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 14,46, ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14,30, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 14,30, ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14,30, ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 14,23, ΤΣΙΜΠΛΟΥΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 14,21, ΚΟΡΚΟΒΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 14,18, ΓΚΡΑΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 14,16, ΔΑΣΚΑΛΟΘΑΝΑΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14,00, ΝΑΣΙΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 14,00, ΒΡΑΧΝΙΑ ΑΡΤΕΜΗΣ 13,95, ΤΣΙΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13,93, ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 13,83, ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 13,83, ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΣΟΦΙΑ 13,80, ΤΟΥΤΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΑ 13,80, ΖΗΓΡΑ ΑΝΝΑ 13,23, ΜΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13,10, ΔΙΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ 13,00, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 13,00, ΕΠΙΔΕΞΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13,00 , ΚΑΛΥΒΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 13,00, ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13,00, ΜΑΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13,00, ΠΑΠΑΚΥΡΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 13,00, ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13,00, ΣΥΚΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 13,00, ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 13,00, ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 13,00, ΤΣΕΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 13,00, ΥΔΡΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13,00, ΦΡΑΓΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 13,00, ΚΙΣΣΑΣ ΗΛΙΑΣ 12,95, ΤΑΣΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 12,80, ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 12,50, ΓΚΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 12,43, ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 12,00, ΣΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 11,80, ΣΙΑΦΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 11,80, ΚΑΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11,70, ΜΑΚΑΝΤΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 11,30, ΚΟΥΡΕΛΑ ΕΛΕΝΗ 10,97, ΜΠΑΣΔΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 10,83, ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 10,75, ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 10,34, ΧΑΤΖΗΠΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 9,72, ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 9,58, ΕΣΕΡΜΠΕΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 9,17, ΚΟΝΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 9,03, ΚΑΛΟΦΟΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 7,97, ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1,42.

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