Συρία: Τουρκικά πυρά σε αμερικανικό φυλάκιο – Προειδοποίηση από το Πεντάγωνο

Έκρηξη σημειώθηκε σήμερα κοντά σε ένα στρατιωτικό φυλάκιο των ΗΠΑ στη βόρεια Συρία, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί μεταξύ του προσωπικού, έγινε γνωστό από έναν Αμερικανό αξιωματούχο.

Αμερικανοί στρατιωτικοί βρέθηκαναντιμέτωποι με πυρά του πυροβολικού των ένοπλων δυνάμεων της Τουρκίας κοντά στην πόλη Κομπάνι, στη βόρεια Συρία, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπος του Πενταγώνου με δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Τα πυρά πάντως δεν προκάλεσαν τραυματισμούς στελεχών του στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ, διευκρίνισε ο πλοίαρχος Μπρουκ ΝτιΓουόλτ, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας.

Σημειώθηκε έκρηξη «μερικές εκατοντάδες μέτρα» από φυλάκιο των Αμερικανών, σε περιοχή όπου οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν λάβει «γνώση» πως βρίσκονται στρατιωτικοί των ΗΠΑ.

Οι αμερικανικές δυνάμεις δεν έχουν αναδιπλωθεί από τις θέσεις τους στο Κομπάνι, ξεκαθάρισε ο πλοίαρχος. Νωρίτερα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι έλαβε μέτρα για να εξασφαλίσει πως δεν θα χτυπηθεί καμία αμερικανική βάση και ότι οι τουρκικές δυνάμεις ανταπέδωσαν πυρά «παρενόχλησης» από την περιοχή που βομβαρδίστηκε. Επέμεινε ότι στόχος των πυρών δεν ήταν η θέση παρατήρησης των Αμερικανών.

«Οι ΗΠΑ απαιτούν η Τουρκία να απέχει από ενέργειες που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα [οι αμερικανοί στρατιωτικοί] να αναλάβουν άμεση αμυντική δράση», τόνισε ο ΝτιΓουόλτ.

Contingent of U.S. Special Forces has been caught up in Turkish shelling against U.S.-backed Kurdish positions in northern Syria. https://t.co/EeqRlD2JzG

"I urge other like-minded countries, especially our allies in Europe, to follow the United States' lead, and join us with our own defensive assets to ensure stability in the region." pic.twitter.com/cdiXIsiEto

— Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) October 11, 2019