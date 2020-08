Συντριβή αεροσκάφους με 191 επιβάτες σε αεροδρόμιο στην Ινδία

Aεροσκάφος της Air India συνετρίβη στο αεροδρόμιο Calicut στην Ινδία.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι εντός του αεροσκάφους βρίσκονταν 191 επιβάτες. Το αεροπλάνο φέρεται να ξέφυγε από τον αεροδιάδρομο κατά τη διαδικασία προσγείωσης και να έπεσε σε κοιλάδα βάθους 35 μέτρων. Μετά τη συντριβή το αεροπλάνο κόπηκε στα δύο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο πιλότος είναι νεκρός, ενώ ο συγκυβερνήτης του βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Φωτογραφίες από τη συντριβή του αεροσκάφους

Στο σημείο έχουν σπεύσει ασθενοφόρα και αστυνομία.

