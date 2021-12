Συνεργασία της Νίκης Βόλου με την Πηνελόπη Αβαγιανού

Δίνοντας έμφαση στην ψυχική υγεία των αθλητών κι αθλητριών του Συλλόγου, των γονέων αλλά και των προπονητών μας που μπορεί να επηρεαστεί από μια σειρά παραγόντων, ο Γ.Σ.Β. «Η ΝΙΚΗ», ανακοινώνει την συνεργασία του με τη Διδάκτωρ Εξελικτικής Ψυχολογίας Πηνελόπη Αβαγιανού.

Η κ. Αβαγιανού είναι Διδάκτωρ Εξελικτικής Ψυχολογίας και κλινική ψυχολόγος. Έχει σπουδές Ψυχολογίας στο University of Bristol και στο University of the West of England και έχει 22 χρόνια κλινικού, ερευνητικού και διδακτικού έργου.

Ο Πρόεδρος του Γ.Σ.Β. «Η ΝΙΚΗ» Στέργιος Φάτσης ανέφερε σε δηλώσεις του «Η ψυχική υγεία είναι το ίδιο σημαντική με την σωματική και δεν μπορεί να διαχωριστεί, μια επιπλέον πίεση, το άγχος, η πανδημία, είναι παράγοντες που επηρεάζουν και την ψυχική υγεία των αθλητών και η κ. Αβαγιανού, την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα είναι εκεί για να ακούσει τους προβληματισμούς, τις ανησυχίες των αθλητών και να τους συμβουλέψει».