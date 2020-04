Συνελήφθη για ανθρωποκτονία παίκτης του NCAA

Ενας από τους καλύτερους παίκτες του κολεγιακού πρωταθλήματος(όπως τουλάχιστον μαρτυρά η ατομική στατιστική του), βρέθηκε άσχημα μπλεγμένος αντιμετωπίζοντας κατηγορία για ανθρωποκτονία ενός 24χρονου. Πιο συγκεκριμένα ο 21χρονος Τεσόν Χαιτάουερ (του Πανεπιστημίου Tulane) συνελήφθη για φόνο που έγινε στην περιοχή Στοκμπρίτζ της Τζόρτζια.

«Είναι αθώος. Δεν πυροβόλησε κανέναν. Ο ντετέκτιβ που ασχολήθηκε με την υπόθεση τον παρουσίασε ως τέρας όμως δεν είναι έτσι. Αυτός που πυροβόλησε ήταν ο αδελφός του Τεσόν ο οποίος βρίσκονταν σε αυτοάμυνα. Θα αποδειχθούν όλα σύντομα…», δήλωσε ο δικηγόρος του.

Ο Χαιτάουερ φέτος μέχρι και την διακοπή του κολεγιακού πρωταθλήματος ήταν πρώτος σκόρερ των Green Wave με 15,9 πόντους μέσο όρο και 4.9 ριμπάουντ. Από τις 18 Απριλίου είχε ανακοινώσει την συμμετοχή του στο ντραφτ του ΝΒΑ. Η ομάδα του κολεγίου του πάντως μετά την σύλληψη του ανακοίνωσε την αποπομπή του από το Πανεπιστήμιο.

BREAKING: Tulane guard Teshaun Hightower has been booked and charged with murder in connection to an April 8 killing in Stockbridge, Georgia. https://t.co/C2H0T2opxw

— NOLA.com (@NOLAnews) April 26, 2020