Συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν: Για μία ώρα τα είπαν οι δύο ηγέτες

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, που ξεκίνησε στις 5.20 μετά το μεσημέρι, μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές ο πάγος έσπασε και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές παρά τις διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες. Ο κ. Μητσοτάκης επέμεινε για την ανάγκη η Βορειοατλαντική Συμμαχία να δράσει άμεσα και αποφασιστικά σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν πρέπει να περιμένουμε το αύριο, να παίζουμε πολιτικά παιχνίδια επιδιώκοντας προσωπικά συμφέροντα. Αντίθετα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα και να δράσουμε τώρα».

Οπως μεταδίδει η δημοσιογράφος του Open, Αλεξία Τασούλη, από τις Βρυξέλλες, η συνάντηση έγινε τελικώς παρουσία των διπλωματικών συμβούλων των δύο ηγετών, Ελένης Σουρανή και Ιμπραήμ Καλίν καθώς η τουρκική πλευρά επέλεξε τον δεύτερο ως τον μεταφραστή. Ως εκ τούτου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να είναι παρούσα και η κ. Σουρανή στη συζήτηση

Σημειώνεται ότι η συνάντηση των δύο ηγετών κράτησε για περισσότερη από μία ώρα και έγινε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα. Οι δύο ηγέτες αναγνώρισαν ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στις δύο χώρες, ωστόσο συμφώνησαν ότι το κλίμα έντασης του περασμένου καλοκαιριού δεν πρέπει να επαναληφθεί.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα έχει σε λίγη ώρα συνάντηση και με τον νέο Πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, η οποία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς ο αμερικανός Πρόεδρος θα θέσει στον Τούρκο ομόλογό του τόσο το ζήτημα των s-400 όσο και τα θέματα που αφορούν τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην τοποθέτησή το στη Σύνοδο των ηγετών του ΝΑΤΟ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός έκανε λόγο για σημαντικό ρόλο που έχει να διαδραματίσει το ΝΑΤΟ στις εξελίξεις. «Η δέσμευσή μας να προστατεύσουμε τις κοινές βάσεις του διατλαντικού μας δεσμού, να υπερασπιστούμε τα κοινά συμφέροντά μας επιδεικνύοντας ενότητα και αλληλεγγύη, θα πρέπει τώρα, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, να είναι κάτι παραπάνω από λόγια. Ναι, η συλλογική μας ευθύνη να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε την παγκόσμια ειρήνη και σταθερότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει να επιτρέψει την ανάδυση νέων διαχωριστικών γραμμών. Θα πρέπει όμως να είμαστε ένας οργανισμός που βασίζεται σε λύσεις, δομώντας αμοιβαία κατανόηση μέσω της συλλογικής δράσης. Οι κοινωνίες μας θέλουν οι ηγέτες να αναλαμβάνουν δράση. Δεν πρέπει να τους απογοητεύσουμε», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης.

As NATO meets in Brussels, minds turn inevitably to the future. If we are to contribute to stability, we must take action in the present, by strengthening multilateral institutions like NATO. Our societies want leaders to step up, to act. We must not let them down. #BrusselsForum pic.twitter.com/dm5XN3ZBxp

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) June 14, 2021