Συναγερμός στη Γλασκώβη: Επίθεση με τουλάχιστον τρεις νεκρούς

Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε περιστατικό με μαχαίρι στη Γλασκώβη της Σκωτίας. Σύμφωνα με το Sky News ανάμεσα στα θύματα είναι και ένας αστυνομικός. Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι είδαν αιμόφυρτους ανθρώπους να μεταφέρονται με φορεία από το ξενοδοχείο «Park Inn». Ένοπλοι αστυνομικοί έχουν αποκλείσει την «West George Street».

Παράλληλα υπάρχουν πλάνα που δείχνουν αιμόφυρτους ανθρώπους να μεταφέρονται με φορείο από το ξενοδοχείο «Park Inn». «Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται αυτή τη στιγμή περιστατικό στη Γουέστ Τζορτζ Στριτ στη Γλασκώβη», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

«Είδα έναν άντρα να κείτεται στο έδαφος, αφρικανικής καταγωγής, χωρίς παπούτσια. Ήταν στο έδαφος με κάποιον να κρατάει τα πλευρά του. Δεν ξέρω αν ήταν πληγή από σφαίρα, πληγή μαχαιριού ή τι ήταν», είπε ο Κρεγκ Μίλροι, αυτόπτης μάρτυρας, στο πρακτορείο ειδήσεων PA.

Armed plain clothed police entering the scene in West George Street, Glasgow amid unconfirmed reports of multiple stabbings (photographed leaving the scene) pic.twitter.com/Sbtps7OJwT

— Graham Stewart (@GStewartBBC) June 26, 2020