Συναγερμός για μεγάλη φωτιά σε ουρανοξύστη στο ουρανοξύστη (pics)

Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε ουρανοξύστη στο Λονδίνο, όπου στεγάζονται τα γραφεία των ταϊλανδέζικων αερογραμμών.Περιοχή της βρετανικής πρωτεύουσας έχει καλυφθεί από μαύρο καπνό, ενώ στο σημείο σπεύδουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Ο μαύρος καπνός από τη φωτιά στον ουρανοξύστη φαίνεται από μεγάλη απόσταση ενώ ακόμα δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της φωτιάς ή αν υπάρχουν τραυματίες.

Firefighters are currently tackling a fire in Stafford Street in #Mayfair . Please avoid the area if possible https://t.co/dWkvbriIHr © @gregpower pic.twitter.com/LT83Dh1izb

Wow there was some bad spelling mistakes in that last tweet!! Let’s try again. A fire in Mayfair, I’m not sure what building. Im sure the boys in blue are all over it. #fire #Londonfire pic.twitter.com/yOJ3iZOley

— jason kavanagh (@jaykav74) June 6, 2019