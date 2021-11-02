Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ του Συνδέσμου Βιοτεχνών Κατεργασίας Μετάλλου Ν. Μαγνησίας

Μετά τις αρχαιρεσίες που διεξήχθησαν στις 25-26-27/10/2021, το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΟΥ Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, συγκροτήθηκε σε σώμα στη συνεδρίαση της 1/11/2021 ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΠΑΤΑΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΕΛΕΚΟΥΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΚΩΣΤΙΜΠΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Γ’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:ΖΕΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΑΠ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΡΕΠΑΝΕΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΑΝΑΠ. ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΕΥΘ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΜΜΕ:ΠΛΑΣΤΑΡΑΣ ΤΡΥΦΩΝ