Τοπικά

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. του Ελληνορωσικού Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλίας και Συνεργασίας Ν. Μαγνησίας

Στις 14/10/2021, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνορωσικού Πολιτιστικού Συλλόγου Φιλίας και Συνεργασίας Ν. Μαγνησίας ως εξής:

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΚΕΖΙΔΗ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ & Γ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΛΕΝΑ ΚΑΛΙΝΙΝΑ

Β΄ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΥ

ΤΑΜΙΑΣ: ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΘΥΜΙΟΥ

ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΦΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΛΙΑΡΗΓΑΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ

ΕΦΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ ΚΑΚΟΣΙΜΙΔΟΥ

ΣΥΝΕΦΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ: ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΑΡΑΠΙΔΗ

ΣΥΝΕΦΟΡΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ & ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΓΟΥΡΙΔΗ

Επικοινωνία με τον Σύλλογο: τηλέφωνο: 6931404716 και e-mail: [email protected]

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