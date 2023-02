Συγκινητικό βίντεο από την Τουρκία: Πολύχρωμα μπαλόνια στα συντρίμμια για τα παιδιά που σκοτώθηκαν

Περισσότεροι από 46.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τον σεισμό που σημειώθηκε στην Τουρκία και τη Συρία στις 6 Φεβρουαρίου. Ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, καθώς περίπου 345.000 διαμερίσματα έχει γίνει τώρα γνωστό ότι έχουν καταστραφεί στη χώρα και πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Την ώρα που ούτε η Τουρκία ούτε η Συρία έχουν ανακοινώσει πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τον σεισμό, στα social media κυκλοφορούν συγκινητικά βίντεο τα οποία δείχνουν μπαλόνια να έχουν κρεμαστεί σε συντρίμμια και τα οποία, όπως σημειώνεται, αντιπροσωπεύουν τα παιδιά που έχασαν τη ζωή τους από το φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου.

In memory of the children who lost their lives, they hung balloons over some of the debris…

pic.twitter.com/AdUyYeqgUx

— Tansu YEĞEN (@TansuYegen) February 18, 2023