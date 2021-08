Συγκινεί η «viral» φωτογραφία με τους εθελοντές πυροσβέστες στις Αφίδνες να «κλέβουν» στιγμές ξεκούρασης

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει εδώ και λίγες ώρες μία φωτογραφία που συγκινεί, καθώς έχει καταγράψει την… ανάπαυση -όσο αυτό είναι δυνατόν- εθελοντών πυροσβεστών, σε ένα διάλειμμα από τη μάχη με τις φλόγες στις Αφίδνες.

Πρόκειται, κατά πληροφορίες, για μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας, που έχουν ξαπλώσει στο έδαφος από την εξάντληση, προσπαθώντας να «κλέψουν» λίγες στιγμές ξεκούρασης.

Από τον Σύλλογο των Εθελοντών Αφιδνών Δασοπροστασίας λένε ότι όντως πρόκειται για εθελοντές της ομάδας τους, οι οποίοι κοιμούνται με τις στολές τους, χωρίς να διατρέχουν κάποιον κίνδυνο.

Η φωτογραφία αναρτήθηκε στα social media το πρωί της Παρασκευής και έκτοτε μετρά χιλιάδες αναδημοσιεύσεις και σχόλια για τον ηρωισμό των πυροσβεστών και τη συμβολή τους στη μάχη με τις φλόγες.

Greek volunteer firefighters take a brief power nap after an overnight struggle with the major wildfire in the northern suburbs of Athens.#Greecewildfires pic.twitter.com/Y4veozk9S8

— Yannis Koutsomitis (@YanniKouts) August 6, 2021