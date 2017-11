Η σύγχρονη όπερα «Ο Εξολοθρευτής Άγγελος» στο Αχίλλειο – Live από τη Νέα Υόρκη

Η τρίτη παραγωγή στο πλαίσιο του βραβευμένου προγράμματος “The Met:Live in HD” που εξασφάλισε για έκτη χρονιά η Διεύθυνση Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Δήμου Βόλου σε συνεργασία με τον Όμιλο ΑΝΤΕΝΝΑ είναι η αριστουργηματική, σύγχρονη όπερα «Ο Εξολοθρευτής Άγγελος» του Thomas Adès.

Η προβολή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2017, στις 19:55 σε ζωντανή μετάδοση από την Νέα Υόρκη και τη Μετροπόλιταν Όπερα, στο κινηματοθέατρο Αχίλλειον στην οδό Κουμουνδούρου & Ιάσονος.

«Ο Εξολοθρευτής Άγγελος» αποτελεί μια νέα όπερα η οποία βασίζεται στο σενάριο του Luis Buñuel και του Luis Alcoriza για τη βραβευμένη ομώνυμη ταινία του Buñuel του 1962. Αποτελεί μια συμπαραγωγή των κολοσσών της σύγχρονης λυρικής τέχνης, της Metropolitan Opera,της Royal Opera House, του Royal Danish Theatre και του Salzburg Festival, στο οποίο και έκανε πρεμιέρα το 2016. Πρόκειται για μια σουρεαλιστική πλοκή σύμφωνα με την οποία οι καλεσμένοι ενός γιορτινού δείπνου σταδιακά ανακαλύπτουν ότι δεν μπορούν να το εγκαταλείψουν παραμένοντας αέναα φυλακισμένοι σε αυτό. Μια μαύρη κωμωδία συνδυασμένη με σκηνές τρόμου και φαντασίας είναι η κύρια αίσθηση της σκηνοθεσίας του Tom Cairns, ο οποίος είναι και ο συγγραφέας του λιμπρέτου.

Η διανομή περιλαμβάνει μια σειρά νέων πρωταγωνιστών, μεταξύ αυτών η Audrey Luna ως Λετίσια Μαϊνάρ, η Amanda Echalaz ως Λουσία ντε Νόμπιλε, η Sally Matthews ως Σίλβια ντε Άβιλα και η Sophie Bevan ως Μπεατρίς, αμφότερες πρωτοεμφανιζόμενες στη Met. Επίσης πρωταγωνιστούν η Alice Coote ως Λεονόρα Πάλμα, η Christine Riceως Μπλάνκα Ντελγκάντο, ο Iestyn Davies ως Φρανσίσκο ντε Άβιλα, ο Joseph Kaiser ως Εντμούντο ντε Νόμπιλε, ο Frédéric Antoun στο ντεμπούτο του στη Met ως Ραούλ Γιεμπένες, ο David Portillo ως Εντμούντο, ο David Adam Moore στο ντεμπούτο του στη Met ως Συνταγματάρχης Άλβαρο Γκόμες, ο Rod Gilfryως Αλμπέρτο Ροκ, ο Kevin Burdette ως Σενιόρ Ράσελ, ο Christian VanHorn ως Χούλιο και ο John Tomlinson ως Δρ. Κάρλος Κόντε.

Ο Thomas Adès γεννήθηκε στο Λονδίνο. Σπούδασε πιάνο με τον Paul Berkowitz και αργότερα σύνθεση με τον Robert Saxton στο Guildhall School of Music and Drama του Λονδίνου. Έγινε Καθηγητής Σύνθεσης στη Βασιλική Ακαδημία της Μουσικής και το 2004 έλαβε επίτιμο διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Essex. Το 1993, σε ηλικία μόλις είκοσι δύο ετών, έδωσε το πρώτο του δημόσιο ρεσιτάλ πιάνου στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της σειράς ρεσιτάλ «Park Lane Group». Έχει συνθέσει σημαντικά Ορχηστρικά Έργα, Χορωδιακή Μουσική, Μουσική Δωματίου αλλά και όπερες ανάμεσα στις οποίες οι Powder Her Face, The Tempest, The Exterminating Angel. Έχει βραβευτεί με Βραβείο Λόρενς Ολίβιε Εξαιρετικού επιτεύγματος στην όπερα το 2005 και με το βραβείο Γκράμι «Καλύτερης Ηχογράφησης Όπερας» το 2014.

Για ακόμη μία χρονιά θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τις παραγωγές του βραβευμένου προγράμματος «The Met: Live in HD» που συνδέει απευθείας τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης με 70 χώρες σε έξι ηπείρους. Η ανανέωση της συνεργασίας του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ και του Δήμου Βόλου, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π.-ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ., εξασφαλίζει ένα ξεχωριστό πολιτιστικό θέαμα, με την υπογραφή των πιο καταξιωμένων καλλιτεχνών της παγκόσμιας λυρικής σκηνής, στην οθόνη υψηλής ευκρίνειας του Κινηματοθέατρου Αχίλλειον.

Το νέο πρόγραμμα της Met Opera για την περίοδο 2017 – 2018 περιλαμβάνει ακόμη επτά μοναδικές παραστάσεις που θα εντυπωσιάσουν το κοινό. Συγκεκριμένα οι επόμενες παραγωγές είναι:

1. Τόσκα – Puccini – 27 Ιανουαρίου 2018 στις 19:55

2. Το Ελιξίριο του Έρωτα – Donizetti – 10 Φεβρουαρίου 2018 στις 19:00

3. Μποέμ – Puccini – 24 Φεβρουαρίου 2018 στις 19:30

4. Σεμίραμις – Rossini – 10 Μαρτίου 2018 στις 19:55

5. Έτσι Κάνουν Όλες – Mozart – 31 Μαρτίου 2018 στις 19:55

6. Λουίζα Μίλερ – Verdi – 14 Απριλίου 2018 στις 19:30

7. Σταχτοπούτα – Massenet – 28 Απριλίου 2018 στις 19:55

Εκτός από τα παραπάνω αριστουργήματα της λυρικής τέχνης, οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν συνεντεύξεις και σκηνές από τα παρασκήνια και να γνωρίσουν τους κορυφαίους ηθοποιούς, μαέστρους, σκηνοθέτες και χορογράφους.

Πληροφορίες για την προπώληση των εισιτηρίων στο «Δίαυλο», τηλ. 2421033692, Σκενδεράνη 11.

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα μεταδόσεων, το δίκτυο αιθουσών, τα σημεία προπώλησης εισιτηρίων αλλά και για να εγγραφείτε στο Met In Greece Club επισκεφθείτε το www.metingreece.com.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις της Διεύθυνσης Πολιτισμού του Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://doepap.gr/