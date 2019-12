«Στο σφυρί» το πρώτο Playstation – Ο ιδιοκτήτης του το βρήκε… τυχαία

Iσως η πιο σπάνια κονσόλα παιχνιδιού, συνεργατική προσπάθεια της Nintendo και της Sony, αναπτύχθηκε τη δεκαετία του 1980 και θεωρείται η καλύτερη των θρύλων των video games, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του οίκου Heritage Auctions. Το αυθεντικό πρωτότυπο του PlayStation θα πωληθεί τον ερχόμενο Φεβρουάριο σε δημοπρασία μέσω του συγκεκριμένου οίκου δημοπρασιών. Ο ιδιοκτήτης της απέρριψε στο παρελθόν προσφορά εκατομμυρίων δολαρίων. Τώρα στη δημοπρασία θα αποφασιστεί η τιμή πώλησης.

Η ιστορία του PlayStation

Γνωστή ως PlayStation, η κονσόλα ήταν ένα πρωτότυπο μηχάνημα που μπορούσε να παίξει τόσο παιχνίδια από κασέτα NES όσο και παιχνίδια από CD. Σκοπός της ήταν η σύμπραξη της Sony με την Nintendo, προτού η δεύτερη αποχωρήσει από τη συμφωνία. Στη συνέχεια, η Sony δημιούργησε τη δική της αποκλειστική κονσόλα PlayStation το 1994.

Το 2009, ο Τέρι Ντίμπολντ βρήκε τυχαία το απίστευτα σπάνιο πρωτότυπο σε δημοπρασία σε ένα σωρό «παλιά πράγματα» και το αγόρασε έναντι 75 δολαρίων. Είναι το τελευταίο PlayStation στην κατοχή ιδιώτη και κανείς δεν έχει ιδέα πόσο θα αγοραστεί εκατοντάδες χιλιάδες ή και εκατομμύρια δολάρια, ειδικά εάν υπάρξει πόλεμος προσφοράς μεταξύ συλλεκτών ή μουσείων. Ο Τέρι Ντίμπολντ ισχυρίζεται ότι απέρριψε 1,2 εκατ. δολάρια από συλλέκτη στη Νορβηγία.

To those of you that are serious about buying I can be reached at tdiebold51@verizon.net. Feel free to spread the word! https://t.co/gg3eGRxFls

— terry diebold (@terry51d) October 2, 2019