Στο επίκεντρο των διεθνών ΜΜΕ η αποχώρηση της Eldorado Gold

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της αποχώρησης της καναδικής Eldorado Gold από την Ελλάδα με τα διεθνή ΜΜΕ να εκφράζουν εύλογα απορίες και να σχολιάζουν ότι η Ελλάδα της κρίσης διώχνει από την χώρα την επένδυση. Financial Times, New York Times, Fox News, Reuters, Associated Press, Seattle Times αναμεταδίδουν την είδηση για τηνη απόφαση της Eldorado Gold να φύγει από την χώρα και επισημαίνουν ότι αυτό γίνεται λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις Τσίπρα περί επενδύσεων και επιχειρηματικότητας και ενώ η Ελλάδα αναζητά επειγόντως επενδυτές που θα την βγάλουν από το οικονομικό αδιέξοδο.

Η ανακοίνωση της εταιρείας Eldorado Gold ότι αποχωρεί από την Ελλάδα, κατηγορώντας την κυβέρνηση για καθυστερήσεις στην έκδοση των αδειών προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της εταιρείας Τζόρτζ Μπερνς σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το πρωί της Δευτέρας δήλωσε πως είναι πλέον αδύνατη η συνέχιση της επένδυσης στην Ελλάδα, επικρίνοντας την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ότι αρνείται να συνεργαστεί.

«H καναδική εταιρία Eldorado Gold, ο μεγαλύτερος ξένος επενδυτής της Ελλάδας, αποφάσ

ισε να αναστείλει τη λειτουργία της στη χώρα εξαιτίας καθυστερήσεων από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στην έκδοση αδειών για εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές» αναφέρουν οι Financial Times.

“Μιλώντας για καθυστερήσεις στις εκδόσεις των αδειών από την ελληνική κυβέρνηση, η Eldorado ανέφερε ότι δεν θα γίνει καμία νέα επένδυση στα πρότζεκτ της Ολυμπιάδας και των Σκουριών καθώς και στο Στρατόνι” σημειώνουν οι New York Times.

Πηγή: The TOC