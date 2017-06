Στην Κροατία, όχι στη Σκόπελο το sequel του Mamma Mia

Μια ακόμα διεθνή παραγωγή «χάνει» η Ελλάδα μ’ ότι μπορεί να σημαίνει αυτό. To seguel της ταινίας Mamma Mia – με ένα διεθνές καστ – δεν θα γυριστεί τελικά στη χώρα μας (όπου και διεξάγεται η ιστορία) αλλά στην Κροατία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξένοι παραγωγοί σε σχέδια γυρισμάτων ταινιών στην Ελλάδα έχουν σταθεί η αιτία να μη γυριστούν στη χώρα μας ταινίες όπως η «Τροία» του Βόλφγκανγκ Πίτερσεν που γυρίστηκε στη Μάλτα, ο «Ηρακλής» του Μπρετ Ράτνερ που γυρίστηκε στη Βουδαπέστη, ο «Αλέξανδρος» του Όλιβερ Στόουν που γυρίστηκε στην Τουρκία και, βεβαίως, η τελευταία ταινία της σειράς «Jason Bourne» με τον Ματ Ντέιμον που αναφέρεται στην Αθήνα της κρίσης, διαδραματίζεται στο κέντρο της Αθήνας με τα γυρίσματα της να έχουν γίνει 3.832 χιλιόμετρα μακριά από την ελληνική πρωτεύουσα και για την ακρίβεια στην Τενερίφη!

Δυστυχώς δεν έχει λειτουργήσει το Film Comission Office, παρά τις αμέτρητες υποσχέσεις που έχουν γίνει. Κι έτσι,οι παραγωγοί του Mamma Mia, αφού αναζήτησαν φοροαπαλλαγές και κίνητρα στην Ελλάδα και δεν έμαθαν πουέ, απευθύνθηκαν στις κροατικές αρχές. Εκεί φαίνεται ότι είχαν καλύτερη αντιμετώπιση με αποτέλεσμα, να αποφασίσουν να κάνουν τα γυρίσματα του sequel της διεθνούς παραγωγής εκεί σύμφωνα με άρθρο του Liberal.

Στο κροατικό νησί Vis, λοιπόν, κι όχι στην παραλία της Νταμούχαρης στο Πήλιο ή της Σκοπέλου και της Σκιάθου θα γίνουν τα γυρίσματα της παραγωγής που θα έχει τίτλο «Mamma Mia: Here we go again» και θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες τον Ιούλιο του 2018. Ο Ol Parker θα είναι ο σκηνοθέτης, αναλαμβάνοντας τα ηνία από την Phyllida Lloyd. Στους ρόλους των ηρώων να περιμένουμε να δούμε τα ίδια πρώτης διαλογής ονόματα του διεθνούς σταρ σύστεμ που πρωταγωνίστησαν στην πρώτη: Μέριλ Στρηπ. Κόλιν Φερθ, Πηρς Μπρόσναν και Αμάντα Σέιφριντ. Η μουσική των ΑΒΒΑ αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και πάλι. Η Judy Craymer αναλαμβάνει τη μουσική διεύθυνση, ενώ σύμφωνα με το Forbes, η νέα ταινία θα περιλαμβάνει τραγούδια των ABBA που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην πρώτη.

Δείτε εικόνες από το Vis της Κροατίας:

Πηγή: The TOC