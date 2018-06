Στη Μοσούλη η Αντζελίνα Τζολί – Με αλεξίσφαιρο γιλέκο περπατά στην κατεστραμμένη πόλη

Η ειδική απεσταλμένη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Αντζελίνα Τζόλι, επισκέφθηκε τη Μοσούλη στο βόρειο Ιράκ το Σάββατο και παρότρυνε τη διεθνή κοινότητα να μην ξεχάσει τους κατοίκους εκεί που προσπαθούν να ξαναχτίσουν την πόλη τους.

Οι ιρακινές δυνάμεις πήραν τον έλεγχο της Μοσούλης από τους τζιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος τον Ιούλιο του 2017. Οι τζιχαντιστές είχαν καταλάβει την πόλη τρία χρόνια νωρίτερα και την είχαν αναδείξει σε προπύργιο του λεγόμενου «χαλιφάτου» τους. Εξαιτίας της κατάληψης από τους ισλαμιστές, 900.000 πολίτες εγκατέλειψαν την πόλη.

Η ηθοποιός του Χόλιγουντ συνάντησε οικογένειες από τη δυτική Μοσούλη και περπάτησε στους βομβαρδισμένους δρόμους, σύμφωνα με τις εικόνες που έδωσε στη δημοσιότητα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Η ζωή στη Μουσούλη έχει επιστρέψει στους κανονικούς ρυθμούς της, με πολλούς από τους εκτοπισμένους κατοίκους να έχουν επιστρέψει πλέον στα σπίτια τους.

Ωστόσο, η παλιά πόλη στη δυτική Μοσούλη καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό από την εκστρατεία της συμμαχίας ιρακινών στρατευμάτων, κούρδων μαχητών και σιιτικών πολιτοφυλάκων που υποστηρίζονταν από αέρος από συμμαχία υπό τις Ηνωμένες Πολιτείες.

"I met parents whose 17-year-old daughter lost her legs in a mortar-strike. When they carried her to get medical treatment they were turned away, and she bled to death."

