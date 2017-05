Το 3ο Γενικό Λύκειο Βόλου συμμετέχοντας σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+, με τίτλο «Bullying free minds» ολοκλήρωσε επιτυχώς την τρίτη συνάντησή του στην πόλη Ariogala της Λιθουανίας κατά το χρονικό διάστημα από 06/05/2017 έως 13/05/2017.

Δυο μαθήτριες της Α’ τάξης του σχολείου, οι Σκύφτα Άννα-Μαρία και Κίνη Αναστασία-Αποστολία, συνοδευόμενες από την διευθύντρια του σχολείου Γαρυφάλλου Αικατερίνη (ΠΕ04), ταξίδεψαν στην Ariogala της Ρουμανίας για να συναντήσουν και να συνεργαστούν με μαθητές και καθηγητές σχολείων της Ρουμανίας, Τουρκίας, Λιθουανίας, Πορτογαλίας και Ιταλίας που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το θέμα της εβδομαδιαίας συνάντησης ήταν η μείωση του λεκτικού εκφοβισμού στο σχολείο (=Reduction of the Verbal Bullying in schools). Οι έλληνες μαθητές μοιράστηκαν με συμμαθητές τους από τη Ρουμανία, Τουρκία, Λιθουανία, Πορτογαλία και Ιταλία πληροφορίες για το λεκτικό εκφοβισμό και πρότειναν καλές πρακτικές πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου. Αντίστοιχα οι καθηγητές των διαφόρων χωρών παρουσίασαν στους εταίρους τους την εικόνα του σχολείου τους και γενικότερα της χώρας τους πάνω στο θέμα του σχολικού εκφοβισμού. Ακολούθησε ανάλυση του χρήσιμου υλικού που είχε συγκεντρωθεί από τα ερωτηματολόγια το οποίο είχαν συμπληρωθεί οι μαθητές κάθε συμμετέχοντος σχολείου και κατέληξαν σε καρποφόρα συμπεράσματα.

Η συνάντηση είχε και έντονο πολιτισμικό ενδιαφέρον. Μαθητές και καθηγητές, ως πρεσβευτές της ευρωπαϊκής ιδέας, συμμετείχαν στον επίσημο εορτασμό της ημέρας της Ευρώπης (9η Μαΐου) στον χώρο του Δημαρχείου της περιοχής όπου έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Δήμαρχο. Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε χώρους ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος τόσο στην πρωτεύουσα Βίλνιους όσο και στις πόλεις Κάουνας και Κλαϊπέντα η οποία είναι και το μοναδικό λιμάνι της Λιθουανίας στη Βαλτική θάλασσα. Μοναδική εμπειρία ήταν η επίσκεψη στο κάστρο Trakai ένα από τα πιο εντυπωσιακά κάστρα της Ευρώπης.

Οι μαθητές και οι καθηγητές του σχολείου της Ariogala που είχαν αναλάβει τη διοργάνωση της συνάντησης ήταν ιδιαίτερα φιλόξενοι πετυχαίνοντας το δέσιμο και την επικοινωνία των ομάδων. Έτσι, οι μαθητές απόλαυσαν τη συναναστροφή με συνομήλικους διαφορετικών εθνικοτήτων, ανταλλάσσοντας απόψεις κι εμπειρίες από τη ζωή τους στο σχολικό και οικογενειακό τους περιβάλλον. Τέλος μοναδική υπήρξε η φιλοξενία των Λιθουανών μαθητών και των οικογενειών τους.

Η ελληνική αποστολή επέστρεψε με τις καλύτερες εντυπώσεις από την καταπράσινη χώρα της Βαλτικής.