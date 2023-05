Στέψη Βασιλιά Καρόλου: «Για να σηκώσω το ξίφος πήρα παυσίπονα», λέει η πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων

Για τη μοναδική της εμπειρία μίλησε στο BBC η Πένι Μόρντοντ, βουλευτής των Τόρις και πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου, που μετέφερε το ξίφος «Sword of State» στην τελετή στέψης του βασιλιά Καρόλου το περασμένο Σάββατο.

Πρόκειται για ξίφος, βάρους σχεδόν τεσσάρων κιλών του 17ου αιώνα, το οποίο κρατούσε κατά τη διάρκεια της πομπής του βασιλιά Καρόλου στο Αβαείο του Ουέστμινστερ. Η Πένι Μόρντοντ κέντρισε το ενδιαφέρον όχι μόνο για την εντυπωσιακή της εμφάνιση αλλά και γιατί ήταν η πρώτη φορά που μία γυναίκα μετέφερε το ξίφος στον μονάρχη.

Φορώντας γαλαζοπράσινο φόρεμα, ασορτί κάπα και κορδέλα με χρυσό κέντημα, η Πένι Μόρντοντ, κατάφερε να κρατήσει το βαρύ ξίφος επί 51 λεπτά.

Κι όταν το παρέδωσε στον βασιλιά Κάρολο, της δόθηκε ένα ελαφρύτερο για το υπόλοιπο της τελετής.

