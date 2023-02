Στα χέρια του αμερικανικού στρατού το «κατασκοπευτικό» μπαλόνι της Κίνας: Προσπάθεια ανάκτησης πληροφοριών από τα συντρίμμια

Στα χέρια του αμερικανικού στρατού βρίσκεται το κινεζικό «κατασκοπευτικό» μπαλόνι το οποίο πετούσε πάνω από τις ΗΠΑ. Οι ένοπλες δυνάμεις θα επιδιώξουν να ανασύρουν το ωφέλιμο φορτίο του μπαλονιού. Σύμφωνα με έναν αξιωματούχο, τα συντρίμμια του είναι σκορπισμένα σε μια έκταση επτά μιλίων.

Moment the #ChineseSpyBalloon was shot down. #Balloon pic.twitter.com/H9skbByLUs

— Michael Steinberg (@MichaelWX18) February 4, 2023