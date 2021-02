Σπάνια «διπλή εγκυμοσύνη» – Γυναίκα έμεινε ξανά έγκυος ενώ ήταν ήδη έγκυος τριών εβδομάδωn

Με την εντυπωσιακή διαφορά στο ύψος τους, είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι αυτά τα μωρά είναι δίδυμα.

Αλλά αυτό συμβαίνει επειδή τα δύο αδερφάκια θεωρούνται ιατρικά θαύματα. Κι αυτό γιατί συνελήφθησαν με τρεις εβδομάδες διαφορά.

Σε ένα απίστευτα σπάνιο φαινόμενο γνωστό ως υπερδιέγερση, η Βρετανίδα Ρεμπέκα Ρόμπερτς έμεινε έγκυος με τη Ρόζαλι ενώ ήταν ήδη έγκυος με τον Νώε. Μόνο περίπου δώδεκα τέτοιες περιπτώσεις σημειώνονται παγκοσμίως.

Η 39χρονη Ρόμπερτς, έμεινε έκπληκτη όταν ανακάλυψε ότι είχε δίδυμα καθώς δύο προηγούμενες εξετάσεις δεν έδειξαν καμία ένδειξη για ένα δεύτερο έμβρυο.

«Δεν ήξερα καν ότι ήταν δυνατό να συλλάβω ξανά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης», ανέφερε η ίδια.

Τα δίδυμα γεννήθηκαν πρόωρα με καισαρική στις 33 εβδομάδες τον περασμένο Σεπτέμβριο λόγω προβλήματος με τον ομφάλιο λώρο της Ρόζαλι.

Mother conceives daughter just three weeks after falling pregnant with son in rare 'double pregnancy' https://t.co/TKMUsHqiYM

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 8, 2021