Σοκαριστικός τραυματισμός για τον «άγγελο» του Τέξας σε αγώνα σόφτμπολ (vid)

Ο σοβαρός τραυματισμός αθλήτριας σε αγώνα σόφτμπολ για το πρωτάθλημα του NCAA μεταξύ του Τέξας και του Λονγκχόρνς «πάγωσε» το αίμα των θεατών αλλά και εκατομμυρίων τηλεθεατών που παρακολουθούσαν τον αγώνα.

Η πανέμορφη πίτσερ του Τέξας Μιράντα Έισιξ που είναι και το μεγάλο αστέρι της ομάδας έριξε τη μπάλα στην Ελίσα Μπράουν στην κορυφή του inning.

Η κάτσερ του Λόνγκχορνς χτύπησε τη μπάλα και η Μπράουν προσπάθησε γρήγορα να πετάξει τη μπάλα στη δεύτερη βάση αλλά από λάθος η βολή της δεν πήρε καθόλου καμπύλη τροχιά. Έφυγε ευθεία και με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο πρόσωπο της συμπαίκτριας της. Η Έισιξ αιφνιδιάστηκε και από το δυνατό χτύπημα έχασε τις αισθήσεις της.

Scary situation in Texas-Alabama softball game. Catcher's throw to second base hit Texas pitcher Miranda Elish in the face. She was down for several minutes and taken to a hospital. Reports say she is doing well and hospital trip was just a precaution. pic.twitter.com/ahYFLk0ULI

— Cork Gaines (@CorkGaines) May 25, 2019