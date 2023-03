Σοκαριστικό βίντεο – 37χρονος στον Καναδά ζήτησε από 32χρονο να μην καπνίζει και αυτός τον μαχαίρωσε μέχρι θανάτου

Σοκαριστικό βίντεο δημοσιεύτηκε από περαστικό που κατέγραψε το άγριο μαχαίρωμα ενός 37χρονου έξω από καφετέρια στο Βανκούβερ του Καναδά. Ο λόγος για τον Πολ Στάνλεϊ Σμιντ που βρίσκονταν περίπου στις 5:30 το απόγευμα της περασμένης Κυριακής έξω από την καφετέρια περιμένοντας την αρραβωνιαστικιά του, Άσλει Ούμαλι να αγοράσει κάτι. Ο Σμιντ είπε σε 32χρονο επίσης θαμώνα να μην καπνίζει μπροστά στην κόρη του με αποτέλεσμα αυτός να βγάλει ένα μαχαίρι και να το μαχαιρώσει θανάσιμα.

Inderdeep Singh Gosal, charged with second-degree murder after fatal #Starbucks stabbing yesterday on Granville and Pender street. The man murdered was Paul Stanley Schmidt, whose wife and young daughter were reportedly at the scene. pic.twitter.com/wLA9EuFan1

Στο βίντεο φαίνεται ο Σμιντ να κρατάει το στομάχι του και να πέφτει στο έδαφος μέσα σε μια λίμνη αίματος. O δράστης συνελήφθη από την αστυνομία

Canada is breeding these khalistani terrorists just to gain vote banks . Inderdeep Singh Gosal, 32, has been promoting Khalistan & genocide against Hindus openly on his social media before Now stabs man to death (in front of his wife & daughter) . #Vancouver #homicide pic.twitter.com/pg5PCccNkN

