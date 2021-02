Σοκ με τον Τάιγκερ Γουντς: Τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο

Σοκ στον πλανήτη έχει προκαλέσει η είδηση πως ο θρύλος του επαγγελματικού γκολφ Τάιγκερ Γουντς τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο. Νοσηλεύεται με βαριά τραύματα σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες. Ο πιο διάσημος παίκτης γκολφ στον κόσμο κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματος του, το οποίο αναποδογύρισε και προσέκρουσε σε δέντρα, δίχως στο τροχαίο να έχει εμπλακεί άλλο αυτοκίνητο.

Here are aerial images of Tiger Woods crashed vehicle. pic.twitter.com/dCgaUsXGVV

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Τάιγκερ Γουντς έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα στα κάτω άκρα και η κατάσταση του χαρακτηρίζεται από σοβαρή έως αρκετά σοβαρή.

BREAKING: Tiger Woods transported to hospital with injuries following vehicle crash with "major damage," LA County Sheriff's Dept. says. pic.twitter.com/hxcGYAig8D

— MSNBC (@MSNBC) February 23, 2021