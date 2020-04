Σοκ για τη στερλίνα μετά την είσοδο του Μπόρις Τζόνσον στην εντατική

Η στερλίνα έχει πέσει απότομα σε αξία σε σύγκριση με το δολάριο και το ευρώ μετά την είδηση πως ο Βρετανός πρωθυπουργός, Μπόρις Τζόνσον, εισήχθη στην εντατική του νοσοκομείου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η είδηση πως η υγεία του επιδεινώθηκε και μπήκε στην εντατική για μηχανική υποστήριξη «γκρέμισε» την αξία του βρετανικού νομίσματος μέσα σε λίγα λεπτά.

Λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας 6/4 υποχωρούσε 0,3% έναντι του δολαρίου. Έχει φτάσει στο ισοδύναμο των 1,2229 δολαρίων. Εναντι του ευρώ, υποχώρησε 0,1% και βρίσκεται στα 1,1326 ευρώ.

