Σοκ: 34.000 νεκροί σε 13.400 τρομοκρατικά χτυπήματα το 2016

Πάνω από 13.400 τρομοκρατικές ενέργειες διαπράχθηκαν σε όλο τον κόσμο το 2016, ένας αριθμός μειωμένος κατά 9% σε σύγκριση με το 2015, προκαλώντας τον θάνατο 34.000 και πλέον ανθρώπων, κατά στοιχεία τα οποία συγκέντρωσαν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ στις ΗΠΑ.

Από τον αριθμό των θυμάτων, που ήταν μειωμένος κατά 10% εν σχέσει με την αμέσως προηγούμενη χρονιά, οι 11.600 και πλέον νεκροί ήσαν οι δράστες των επιθέσεων αυτών, διευκρινίζεται στην ετήσια έρευνα την οποία εκπονεί η Εθνική Κοινοπραξία για τη Μελέτη της Τρομοκρατίας και τις Αντιδράσεις στην Τρομοκρατία (National consortium for the study of terrorism and responses to terrorism, ή Start), την οποία έχει ιδρύσει το αμερικανικό πανεπιστήμιο.

Τρομοκρατικές ενέργειες διαπράχθηκαν το 2016 σε 108 χώρες, αλλά το 87% των επιθέσεων και το 97% των θυμάτων καταγράφηκαν σε κράτη της Μέσης Ανατολής, της βόρειας Αφρικής, της νότιας Ασίας και της υποσαχάριας Αφρικής.

Οι δέκα από τις ένδεκα πιο πολύνεκρες τρομοκρατικές ενέργειες του 2016 διαπράχθηκαν στη Μέση Ανατολή και τη βόρεια Αφρική, συμπεριλαμβανομένων εννέα στο Ιράκ.

Ο πιο βαρύς απολογισμός είχε καταγραφεί τον Ιούλιο εκείνης της χρονιάς στη Βαγδάτη, όταν ένας καμικάζι ανατίναξε το όχημα που οδηγούσε σε ένα εμπορικό κέντρο στη συνοικία Καράντα, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους συνολικά 382 άνθρωποι.

Αξιοσημείωτο είναι πως η δυτική Ευρώπη δεν αποτέλεσε θέατρο παρά μόλις του 2% των παγκόσμιων επιθέσεων το 2016 και υπέστη λιγότερο από το 1% των θανάτων, ποσοστό μειωμένο κατά 20% σε σύγκριση με την αμέσως προηγούμενη χρονιά.

Στην έρευνα καταγράφεται εξάλλου η αξιοσημείωτη αύξηση το 2016 της χρήσης αυτοκινήτων ως όπλων, για να διαπράττονται επιθέσεις εναντίον πεζών. «Αυτή η τακτική δεν είναι πρωτοφανής, αλλά καταγράφηκε μια αξιοσημείωτη αύξηση της συχνότητάς της και των θανάτων που προκάλεσε», εξηγείται.

Οι χειρότερες τρομοκρατικές επιθέσεις των τελευταίων μηνών στην Ευρώπη

ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ

Την 14η Ιουλίου του 2016, ανήμερα της εθνικής επετείου της Ανεξαρτησίας στη Γαλλία, ένας Τυνήσιος, ηλικίας 31 ετών, παρέσυρε με το φορτηγό-ψυγείο που οδηγούσε πολίτες που είχαν πάει για να παρακολουθήσουν το σόου πυροτεχνημάτων στην Προμενάντ ντεζ Ανγκλέ της Νίκαιας (νότια).

Ογδόντα έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 450 τραυματίστηκαν στην επίθεση, την ευθύνη για τη διάπραξη της οποίας ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ

Την 19η Δεκεμβρίου του 2016, ένας Τυνήσιος εισβάλλει με το φορτηγό του σε χριστουγεννιάτικη αγορά στο Βερολίνο, σκοτώνοντας 12 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 48.

Λίγες ημέρες αργότερα πέφτει νεκρός από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια ελέγχου στην Ιταλία.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ

Την 22α Μαρτίου 2017 ο οδηγός ενός οχήματος το ρίχνει πάνω στους πεζούς στη γέφυρα του Ουεστμίνστερ, με αποτέλεσμα τον θάνατο 4 ανθρώπων. Στη συνέχεια μαχαίρωσε και σκότωσε έναν αστυνομικό, προτού πέσει νεκρός από αστυνομικά πυρά έξω από το Κοινοβούλιο. Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Την 3η Ιουνίου 2017 η βρετανική πρωτεύουσα θα βρεθεί εκ νέου στο στόχαστρο των τρομοκρατών. Τρεις δράστες επιτίθενται με φορτηγάκι εναντίον πεζών στη Γέφυρα του Λονδίνου, προτού επιτεθούν με μαχαίρι σε περαστικούς στη συνοικία Μπόροου Μάρκετ.

Οκτώ νεκροί είναι ο απολογισμός της επίθεσης και σχεδόν 50 τραυματίες. Οι δράστες, τους οποίους σκότωσαν αστυνομικοί, φορούν ψεύτικα γιλέκα με εκρηκτικά. Είκοσι τέσσερις ώρες μετά, το Ισλαμικό Κράτος αναλαμβάνει την ευθύνη.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

Την 7η Απριλίου του 2017, ο οδηγός ενός φορτηγού διανομής εισβάλλει έχοντας αναπτύξει ταχύτητα σχεδόν 100 χιλιομέτρων την ώρα στον πεζόδρομο Ντρότνινγκαταν, στη Στοκχόλμη. Παρασύρει με το βαρύ όχημα περίπου 20 ανθρώπους με αποτέλεσμα να σκοτώσει 5 και να τραυματίσει 15 προτού καταλήξει στη βιτρίνα ενός πολυκαταστήματος.

Ένας Ουζμπέκος υπήκοος συλλαμβάνεται λίγες ώρες μετά. Σύμφωνα με την αστυνομία του Ουζμπεκιστάν, είχε προσπαθήσει να ενταχθεί στην οργάνωση Ισλαμικό Κράτος στη Συρία.

ΕΠΙΘΕΣΗ ΜΕ ΒΑΝΑΚΙ ΣΤΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ

Φορτηγάκι έπεσε πάνω σε πλήθος ανθρώπων στο κέντρο της Βαρκελώνης, στις 17 Αυγούστου σκοτώνοντας 14 άτομα και τραυματίζοντας πάνω από 100.

Είναι η πλέον πολύνεκρη επίθεση σε ισπανικό έδαφος από τον Μάρτιο του 2004, όταν 191 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 1.800 τραυματίστηκαν στο βομβιστικό χτύπημα της Αλ Κάιντα σε τρία τρένα στη Μαδρίτη.

Την ευθύνη για την πολύνεκρη επίθεση ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος, σύμφωνα με το πρακτορείο προπαγάνδας της, το Amaq.

Πηγή: The TOC