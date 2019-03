Σκιάθος: Μαζική εξόρμηση καθαρισμού από συλλόγους, φορείς και δημότες για 14η χρονιά

Για δέκατη τέταρτη συνεχή χρονιά, διοργανώνεται το πρόγραμμα εθελοντισμού για το περιβάλλον, «Ολοι Μαζί Σκιάθος Καθαρή», με πρωτοβουλία του Πολιτιστικού Συλλόγου “Η Σκιάθος» και τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, των εθελοντικών συλλόγων, των τοπικών αρχών και του Δήμου Σκιάθου. Για πρώτη φορά φέτος η δράση υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας/Περιφερειακή Ενότητα Μαγνησίας. Για την πολύχρονη δράση «Ολοι Μαζί Σκιάθος Καθαρή», ο Πολιτιστικός Σύλλογος “Η Σκιάθος» έλαβε το βραβείο, στα “Bravo 2018”, σε εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, από τον οργανισμό QualityNet Foundation. Η εκδήλωση τελούσε υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ, της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, των υπουργείων Οικονομίας & Ανάπτυξης και Ενέργειας & Περιβάλλοντος. Το βραβείο παρέλαβε ο Θοδωρής Τζούμας, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Σκιάθος», από τον Κώστα Αγοραστό Περιφερειάρχη Θεσσαλίας και Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

«Το βραβείο ανήκει στους εκατοντάδες εθελοντές, μαθητές, εκπαιδευτικούς, μέλη συλλόγων και φορέων, εκπροσώπους τοπικών αρχών, επιχειρηματίες, που με την ενεργό συμμετοχή τους, καθιέρωσαν τη δράση και έγιναν το παράδειγμα της χώρας, για την οργάνωση και υλοποίηση αντίστοιχων δράσεων, όπως το Let’s do it Greece», τόνισε ο κ. Τζούμας.

Η εκκίνηση στη δράση θα δοθεί στις 30 Μαρτίου, με την “Ωρα της γης”, την παγκόσμια πρωτοβουλία που στόχο έχει την κινητοποίηση κατά της κλιματικής αλλαγής, αλλά και γενικότερα την προστασία της φύσης. Το πρόγραμμα της δράσης θα κορυφωθεί στις 7 Απριλίου με τη συμμετοχή στο Let’s do it Greece, τη μεγαλύτερη ταυτόχρονη δράση εθελοντισμού για τον καθαρισμό περιοχών. Η δράση φέτος θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή: της Λιμενικής Αρχής Σκιάθου, της Λιμενικής Αρχής, του Πυροσβεστικού Κλιμακίου, μαθητών και εκπαιδευτικών των σχολείων 1ο Νηπιαγωγείο, 2ο Νηπιαγωγείο, 1ο Δημοτικό, 2ο Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο, όπως και των Συλλόγων Γονέων, 1ου Δημοτικού, 2ου Δημοτικού και των: Τοπικό Τμήμα Σκιάθου του Σώματος Ελλήνων Οδηγών, Βάση Ετοιμότητας Σκιάθου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης, Σύλλογο Επαγγελματιών Θαλασσίων Σπορ Σκιάθου, Ναυτικό Όμιλο Σκιάθου, Οικολογικό Περιβαλλοντικό Σύλλογο Σκιάθου Ecoζην, Φυσιολάτρες Οδοιπόροι Σκιάθου, Σύλλογο Γυναικών Σκιάθου και του Πολιτιστικού Συλλόγου ‘Η Σκιάθος’.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά την Αντιπεριφερειάρχη κα Δωροθέα Κολυνδρίνη, η οποία ανταποκρίθηκε στο σχετικό αίτημα του Συλλόγου, αναλαμβάνοντας την κάλυψη της δωρεάς προς το Σύλλογο που αφορά σε 180 αθλητικά μπλουζάκια για τους μαθητές και τους εθελοντές.

Ο Δήμος Σκιάθου, διά του Αντιδημάρχου καθαριότητας κ. Κωστή Γιαννίτση, θα αναλάβει τη διάθεση ειδών καθαρισμού, την απομάκρυνση των απορριμμάτων από τα σημεία που θα τα συγκεντρώνουν οι εθελοντές και τις μετακινήσεις των μαθητών. Αξίζει να αναφερθεί πως τα τελευταία χρόνια ο Δήμος υποστηρίζει με αμεσότητα και αποτελεσματικά τη δράση.

Συμμετοχή στους καθαρισμούς έχουν δηλώσει το Skiathos Diving Center και ομάδα εθελοντών του Skiathos Life και οι επαγγελματίες, Λάμπρος Χούμας, καπετάνιος του καϊκιού ‘Καλυψώ’ , Παναγιώτης Διολέττας και ο κ. Ηλίας Αντωνίτσας.

Στα δεκατρία συνεχόμενα χρόνια που υλοποιείται η δράση, έχει αγκαλιαστεί ένθερμα από τους πολίτες, το Δήμο, τους Συλλόγους, τη μαθητική κοινότητα και έχει πλέον καθιερωθεί.

Κατά τη διάρκεια της περσινής δράσης συμμετείχε το 10% του πληθυσμού της Σκιάθου, 154 εθελοντές και 641 μαθητές, για τον καθαρισμό παραλιών και περιοχών, στη Σκιάθο και σε γειτονικά νησιά.

Σύμφωνα με τον κ. Τζούμα, «η μεγάλη συμμετοχή και το ενδιαφέρον των εθελοντών, δεν μπορεί παρά να είναι δείκτης ευαισθητοποιημένης κοινωνίας που ανταποκρίνεται σε οργανωμένες περιβαλλοντικές δράσεις, συμπράττοντας μ’ αυτό τον τρόπο σε μία κοινή προσπάθεια συγκέντρωσης και απομάκρυνσης δεκάδων τόνων απορριμμάτων, που από δεκαετίες αποτελούσαν μεγάλες εστίες ρύπανσης σε ακτές και δασικές περιοχές. Το μήνυμα της δράσης είναι πως μέσα από την καθημερινότητα μας μπορούμε να κάνουμε την προστασία του περιβάλλοντος δικής μας υπόθεση».