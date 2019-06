Σιβηρία: Κεφάλι γιγάντιου λύκου -40.000 ετών- βρέθηκε ανέπαφο (photos, video)

Αίσθηση έχει προκαλέσει στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα η ανακάλυψη του κομμένου κεφαλιού ενός τεράστιου προϊστορικού λύκου, ηλικίας άνω των 40.000 ετών, στη Ρωσία.

Το κεφάλι του ζώου διατηρήθηκε ανέπαφο μαζί με τον εγκέφαλό του στους αιώνιους πάγους της περιοχής Αμπίσκι, στη βόρεια Γιακουτία της Σιβηρίας, πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, όπου το εντόπισε πέρυσι το καλοκαίρι ένας ντόπιος, ονόματι Πάβελ Εφίμοφ κοντά στον ποταμό Τιρεχτιάχ.

Το κεφάλι έχει μήκος 40 εκατoστά, σχεδόν διπλάσιο εκείνου ενός σημερινού γκρίζου λύκου, το οποίο κυμαίνεται μεταξύ 22 και 28 εκατοστών.

Άγνωστο γιατί βρέθηκε αποκομμένο από το υπόλοιπο σώμα του, αλλά είναι μάλλον απίθανο να ήταν τρόπαιο κάποιου κυνηγού της Πλειστοκαίνου, αφού οι πρώτοι άνθρωποι άρχισαν να φθάνουν στην περιοχή αυτή της βόρειας Ρωσίας πριν από 32.500 χρόνια.

«Πρόκειται για μια σημαντικότατη ανακάλυψη των πρώτων λειψάνων ενός ενήλικα λύκου της Πλειστοκαίνου με διατηρημένους τους ιστούς του. Θα το συγκρίνουμε με τους σύγχρονους λύκους για να κατανοήσουμε την εξέλιξη του είδους και να ανασυνθέσουμε την εμφάνισή του», είπε ο Ρώσος επιστήμονας δρ Άλμπερτ Προτοπόποφ, της Ακαδημίας Επιστημών της Δημοκρατίας των Σαχά.

Ο λύκος με την παχιά γούνα που θυμίζει μαμούθ και τα εντυπωσιακά σαγόνια φαίνεται ότι ήταν αρκετά μεγαλύτερος από τους σημερινούς απογόνους του στη Σιβηρία. Επιστήμονες του Σουηδικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας θα εξετάσουν το DNA του, σύμφωνα με τους Siberian Times.

Still snarling after 40,000 years, a giant Pleistocene wolf discovered in Yakutia.

Sensational find of head of the beast with its brain intact, preserved since prehistoric times in permafrost.https://t.co/w4FoRB16Ur pic.twitter.com/8QbthEfay1

— The Siberian Times (@siberian_times) June 8, 2019