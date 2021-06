Self test: Τι θα γίνει με τη διανομή τους από τα φαρμακεία

Συνεδρίασε σήμερα ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) με θέμα τη συνέχιση της διανομής των self tests. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης οι φαρμακοποιοί κατά πλειοψηφία αποφάσισαν να συνεχίσουν να διανέμουν τα τεστ, ώστε να μην διακοπεί και η συνεργασία τους με την πολιτεία. Ο πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής (ΦΣΑ), Κωνσταντίνος Λουράντος , ψήφισε λευκό, ενώ το προεδρείο του Συλλόγου θα καθορίσει την περαιτέρω στάση του αύριο, όταν και θα συνεδριάσει σχετικά.

Τι θα γίνει με Αττική και Αχαΐα

Την πρόταση της κυβέρνησης για διανομή των self tests από τα φαρμακεία, είχαν αρχικά απορρίψει οι Σύλλογοι Αττικής και Αχαΐας. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει γνωστό ότι τα τεστ, στις συγκεκριμένες περιοχές, θα διανέμονταν εναλλακτικά από τα σούπερ μάρκετ. Την συνέχιση της διάθεσης των δωρεάν self tests για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο είχαν ζητήσει την προηγούμενη εβδομάδα οι κ.κ. Κοντοζαμάνης και Σκέρτσος από τον ΠΦΣ, για τους δικαιούχους δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των νέων 18 – 30 ετών, εξαιρουμένων όλων των πολιτών που έχουν ήδη εμβολιασθεί . Για την καλύτερη και ομαλότερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων αλλά και των φαρμακοποιών, ζητήθηκε από τον ΠΦΣ και η προσπάθεια για διάθεση εφάπαξ 4 self tests ανά μήνα σε κάθε δικαιούχο.

Πηγή: Έθνος