Σεισμός στην Τουρκία: Drone κατέγραψε τις εικόνες καταστροφής στην επαρχία Χατάι – Δείτε βίντεο

Εικόνες αποκάλυψης κατέγραψε Drone που πέταξε πάνω από την επαρχία Χατάι, η οποία βρίσκεται ανάμεσα στις περιοχές που χτυπήθηκαν από τα 7,8 Ρίχτερ που συντάραξαν τη νότια Τουρκία και τη Βόρεια Συρία. Το drone εστίασε σε μία συγκεκριμένη γειτονιά όπου πολλά κτίρια κατέρρευσαν σαν χάρτινος πύργος με δεκάδες διασώστες να δίνουν μαχη με τον χρόνο προκειμένου να απεγκλωβίσουν όσους βρίσκονται κάτω από αυτά.

Μάλιστα η ελληνική αποστολή ενεργεί σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και μέχρι αυτή την ώρα έχουν απεγκλωβιστεί:

ένας άνδρας 50 ετών

ένα ανήλικο κορίτσι 9 ετών και

ένα ανήλικο κορίτσι 7 ετών ενώ

έχει ανασυρθεί χωρίς αισθήσεις ένα ανήλικο κορίτσι.

Rescuers struggled to dig people out of the rubble of collapsed buildings in a 'race against time' as the death toll from an earthquake across a wide area of Turkey and Syria passed 5,000.

The 7.8 magnitude quake was the deadliest in Turkey since 1999 https://t.co/DfUltmOjAW pic.twitter.com/rdVc06fhfA

— Reuters (@Reuters) February 7, 2023