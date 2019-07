Σεισμός Καλιφόρνια: Η στιγμή που τα 7,1 Ρίχτερ χτυπούν την περιοχή

Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για νεκρούς από τον σεισμό μεγέθους 7,1 βαθμών, τη δεύτερη εξαιρετικά ισχυρή δόνηση που έπληξε τη νότια Καλιφόρνια αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με αξιωματούχο της Κομητείας Κερν.

Την ίδια ώρα δεν είναι ακόμα σαφές το πόσοι είναι οι τραυματίες ή ποια είναι η έκταση των ζημιών που έχουν προκληθεί από τη σεισμική δόνηση, που σημειώθηκε σε απόσταση 202 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Λος Άντζελες, δήλωσε αξιωματούχος.

Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS), ο σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών που σημειώθηκε την Πέμπτη το πρωί στην περιοχή της νότιας Καλιφόρνιας ήταν προφανώς προσεισμός της δόνησης που έγινε αισθητή την Παρασκευή στις 20.19 (τοπική ώρα, 06.20 το Σάββατο το πρωί ώρα Ελλάδας).

Η δόνηση των 7,1 βαθμών ήταν δυνητικά 11 φορές πιο καταστροφική από αυτή της Πέμπτης, που σημειώθηκε κοντά στο Ρίτζκρεστ, σε απόσταση 240 χιλιομέτρων βορειοανατολικά του Λος Άντζελες, σύμφωνα με το USGS.

Παράλληλα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει με βίντεο από την ώρα του σεισμού, τα οποία δείχνουν τόσο την έντασή του όσο και την διάρκειά του.

Late night Summer League games were postponed by the NBA after a 6.9 magnitude earthquake hit Southern California. pic.twitter.com/OsBPEKQTDu — NBA on TNT (@NBAonTNT) July 6, 2019

Sismo de 7.1 grados se registra en el área de California y Las Vegas #EarthquakeLA #earthquakecalifornia pic.twitter.com/EaOoqcsZNV — @LQC_Puebla (@PueblaLqc) July 6, 2019

#earthquakecalifornia #EarthquakeLA

Walking home for Friday jazz at @lacma, felt the #earthquake and the buildings were rattling around us, road buckled on Wilshire from another watermain break. The twins slept thru another one! #abc7eyewitness #scarednotscared pic.twitter.com/yaaUqX8eYH — Kim Wannop (@KimWannop) July 6, 2019

Major damage is expected here in Ridgecrest, California after the earthquake. Huge fire at a mobile home park captured by WCK’s @cheftkilcoyne — Our team is safe and we will be working to support evacuees. pic.twitter.com/djSogOLyxA — World Central Kitchen (@WCKitchen) July 6, 2019

Πηγή: Έθνος