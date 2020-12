Του Γιώργου Ινεπολόγλου

Οι συγγενείς δηλώνουν ασθένεια σε ηλικιωμένο προσφιλές τους πρόσωπο. Μεταφέρουν τον ασθενή σε ιδιωτική κλινική χωρίς συνοδούς λόγω covid-19. Αντί για περίθαλψη συμβαίνει πτώση του ασθενούς πιθανώς από το κρεβάτι της κλινικής και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο με αιματώματα στον εγκέφαλο. Κάποια στιγμή μαθαίνεις από τα μέσα ενημέρωσης τον θάνατο ηλικιωμένου ατόμου στο νοσοκομείου και αρνείσαι να πιθανολογήσεις ότι είναι ο δικός σου συγγενής. Μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες να του τηλεφωνήσεις, διαπιστώνεις ότι το συγγενικό σου πρόσωπο είναι στα αζήτητα του νεκροτομείου. Σε ποια χώρα συμβαίνουν αυτά;

Είναι η χώρα που πρέπει να συμβαίνουν τα πράγματα από την ανάποδη πλευρά. Συνταξιούχος του δημοσίου εδώ και μια πενταετία, σερφάρει στο ιντερνετ για να βρει το ποσό των αναδρομικών που δικαιούται από την παχυλή σύνταξη των 1000 ευρώ. Του έχουν πιστωθεί κατά τι λιγότερο από 80 ευρώ και προσπαθεί, μήπως και ανακαλύψει το λάθος. Μία επίσκεψη στα έγκατα του κρατικού μηχανισμού, τον οδηγούν στην σελίδα του ΑΚΦΕ, έτσι την λένε αυτή την υπηρεσία αν την διαβάσεις ανάποδα. Το επιτελικό κράτος έκανε το θαύμα του. Κρύος ιδρώτας περιέλουσε τον συνταξιούχο, ταχυπαλμίες στα πρόθυρα εμφράγματος, η πίεση αυξημένη στα πρόθυρα εγκεφαλικού επεισοδίου. Όχι βέβαια για την ανυπαρξία των αναδρομικών. Το πρώην ΕΒΕΤ, έτσι την λένε και αυτή την υπηρεσία αν την διαβάσεις πάλι ανάποδα, με υπαλλήλους τα δικά τους παιδιά, τον χρεώνουν με αστρονομικό ποσό πάνω από 7000 ευρώ, και δεν ξέρει πόσα άλλα, με κοινοποίηση στην αρχή είσπραξης δημοσίων εσόδων, στα πρόθυρα της κατάσχεσης δηλαδή, γιατί ξέχασαν να τον διαγράψουν από το ΕΒΕΤ, όταν από την «προ Χριστού» εποχή διατηρούσε ιδιωτικό επάγγελμα. Και να φανταστείτε για την συνταξιοδότηση του, το ΕΒΕΤ εξέδωσε βεβαίωση που την χρησιμοποίησε προ πενταετίας στο δημόσιο ότι δηλαδή όλα βαίνουν καλώς για να πάρει σύνταξη. Σε ποια ίδια χώρα συμβαίνουν αυτά;

Με αγωνία περιμένει ο ΣΟΚΙΝΗΛΛΕ λαός, αν και αυτόν τον διαβάσεις ανάποδα, να δει κάποια συμπαράσταση από τους «φίλους» της ευρωπαϊκής ένωσης, με μία ελάχιστη ένδειξη για την τιμωρία του κακομαθημένου παιδιού την Τουρκία. Η κυβέρνηση έχει επενδύσει όλα τα λεφτά της σε αυτό και περιμένει το ποθητό αποτέλεσμα. Απογοήτευση και θλίψη από το συμπέρασμα της συνόδου κορυφής. Ο Ερντογάν τρολάρει, η ευρωπαϊκή ένωση «αγρόν αγοράζει» και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα για το φιάσκο, αλλά ασχολείται με το αν το ενοίκιο που πληρώνει ο Τσίπρας είναι 300 ή 500 ευρώ. Σε ποια άραγε χώρα υπάρχει τόση λάσπη;

Ανέμελος χρήστης του διαδικτύου με την παχυλή σύνταξη στα πρόθυρα της ζητιανιάς, προσπαθεί να εκτυπώσει σημείωμα μηνιαίων αποδοχών. Χρησιμοποιεί τους κλειδάριθμους που έλαβε από την εφορία σίγουρος για την μοναδικότητά τους και εκτυπώνει σημείωμα είσπραξης, με όλα τα προσωπικά δεδομένα, τρίτου προσώπου. Πως μπορεί κάποιος πολίτης να είναι σίγουρος ότι τα προσωπικά του δεδομένα δεν γίνονται βορά του οποιοδήποτε κακόβουλου απατεώνα, όταν η κάθε δημόσια αρχή παραδίδει οποιαδήποτε πληροφορία στον όποιο τυχόντα; Σε ποια χώρα επί τέλος ζούμε;

Μοντέρνος τρόπος πληρωμής. Τον κατοχύρωσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Λίγες ουρές έξω από τις τράπεζες και οι έλληνες εξευρωπαΐστηκαν. Οι πρωτόγνωρες κάρτες πληρωμών που σε όλο τον κόσμο κλείνουν κοντά ένα αιώνα λειτουργίας, περίμεναν τον Τσίπρα να τις ανακαλύψει. Οι άλλοι δεν μπορούσαν γιατί έτρωγαν με 3 κουτάλια σε 3 διαφορετικά συσσίτια όταν ο λαός στέναζε από τον κατακτητή. Μοντέρνος και ειδικά γρήγορος ο νέος τρόπος εξυπηρέτησης σήμερα στις τράπεζες και στις δημόσιες υπηρεσίες. Περιμένεις ουρά έξω στη βροχή, χάνοντας ένα μεροκάματο. Σου απαντούν μετά από τηλεφωνήματα δύο ημερών. Οι απαντήσεις στα e-mails ξεπερνούν τις 2 εβδομάδες μόνο αν τους ξαναενοχλήσεις με την φυσική σου παρουσία αν και αυτό απαγορεύεται. Όσο για το delivery των ηλεκτρονικών καταστημάτων πώλησης αγαθών ας μη μιλάμε καλύτερα. Ρωτήστε τον Άδωνη. Και εδώ πιάσαμε πρωτιά. Το λέει όλη η Ευρώπη οι Έλληνες διαχειρίζονται με τον καλύτερο τρόπο την πανδημία. Θάνατοι από πτώση ή από κορωνοϊό; Σε παθαίνουν έμφραγμα ή εγκεφαλικό; Στην ανακύκλωση των μπλε κάδων ή στην υψικάμινο της ΑΓΕΤ. Κανείς δεν γνωρίζει σου λέω. Μόνο η κυβέρνηση γνωρίζει ότι φταίει η αντιπολίτευση. Άκουσον-άκουσον, χρόνος παράδοσης ενός φακέλου με courier πάνω από ένα μήνα. Κάποτε φωνάζαμε εκατό-εκατό-εκατό για την ομάδα μας στο μπάσκετ. Τώρα το πετύχαμε με τα φέρετρα σε καθημερινή βάση. Μακάβριο και όμως δεν φταίει κανένας. Ακόμη δεν καταλάβατε σε ποια χώρα ζούμε;

Lock down, click away, e-shop και κολοκύθια τούμπανα. Ξαναμμένος ο πιτσιρικάς στην στάση του λεωφορείου, συζητά πιθανώς με κάποιο φίλο του στο τηλέφωνο. « Ένα προφυλακτικό θέλω ρε παιδιά να πάρω γιατί με βάζετε να κάνω εξομολόγηση στον οποιοδήποτε μαλάκα, ώστε να καταγράψει στο βιβλίο την παραγγελία μου και με ένα click away να την παραλάβω στις 19:30 γιατί τότε είναι η σειρά μου, ενώ έχω ραντεβού με την γκόμενα στις 14:00 την ίδια μέρα; Το μόνο που θα πετύχω είναι το lock down στο sex.» Και δεν σας είπα ότι ο πιτσιρικάς ζήτησε και μεγάλο μέγεθος προφυλακτικού γιατί «είναι δεκαεξάρης και γ@μ@ει τα λύκεια» της ΣΩΕΜΑΡΕΚ, αν την διαβάσεις και αυτήν ανάποδα, που έλεγε ο ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ γιατί είναι ο μόνος που τον διαβάσεις κανονικά. Άραγε πόσο θα ανεχθούμε ακόμη αυτή την ανάποδη χώρα με τα τραγελαφικά της γεγονότα; Και αν δεν πιστεύετε για τα Λύκεια ακούστε τον ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟ να σας το λέει τραγουδιστά στο παρακάτω λινκ.