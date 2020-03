Σε ισχύ τα μέτρα για τον κορωνοϊό: Ποια καταστήματα μένουν ανοιχτά

Με τον αριθμό των κρουσμάτων του κορωνοϊού να έχουν αυξηθεί σε 387, η κυβέρνηση βάζει σε ισχύ από σήμερα, νέα μέτρα στην προσπάθεια να μην εξαπλωθεί ο ιός.

Οπως δήλωσε χαρακτηριστικά χθες ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας κ. Χαρδαλιάς, αλλά και ο πρωθυπουργός, η χώρα βρίσκεται σε «πόλεμο», που εκτιμά πως θα κρατήσει δύο μήνες. Ετσι, αποφασίστηκε να αυξηθούν τα μέτρα, με πρώτο το κλείσιμο των συνόρων προς τρίτες χώρες, ένα μέτρο το οποίο ενέκρινε για τα μέλη της χθες και η Ευρωπαϊκή Ενωση.

Κλειστά τα σύνορα για πολίτες εκτός ΕΕ

Από τις 6 το πρωί είναι σε ισχύ η απαγόρευση εισόδου σε πολίτες χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οπως τόνισε χθες στη συνέντευξη Τύπου, εξαιρέσεις θα γίνονται μόνο σε περιπτώσεις «αναγκαίων συνθηκών», ενώ όσοι βρίσκονται στη χώρα μας από το εξωτερικό για διακοπές, τους συνέστησε να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στο εσωτερικό. Παράλληλα, τόνισε ο υφυπουργός πως όσοι βρίσκονται σε οικειοθελή καραντίνα μπορούν να φύγουν από τη χώρα και πριν την λήξη των μέτρων. Σε ό,τι αφορά τους Έλληνες και τους κοινοτικούς αλλοδαπούς, ανέφερε πως μπορούν να εισέρχονται στη χώρα, υπό την προϋπόθεση να μπαίνουν σε οικειοθελή καραντίνα για 14 ημέρες.

Κορωνοϊός: Ποια καταστήματα παραμένουν ανοιχτά

Εκτός των μέτρων στα σύνορα, η κυβέρνηση προχώρησε σε εκ νέου μέτρα και στα καταστήματα της χώρας. Την ώρα που σε σούπερ μάρκετ και λαϊκές θεσπίστηκαν ειδικά μέτρα για την προφύλαξη πωλητών και καταναλωτών, αποφασίστηκε να κλείσουν αρκετά ακόμη καταστήματα.

Στα σούπερ μάρκετ είναι ήδη σε ισχύ τα μέτρα με συγκεκριμένο αριθμό πελατών ανά 10 τετραγωνικά μέτρα, ενώ έχει διευρυνθεί ήδη το ωράριο ώστε να αποφεύγεται συνωστισμός. Το υπουργείο Ανάπτυξης μάλιστα, πρότεινε ως εναλλακτικές λύσεις την χρήση της λειτουργίας του takeaway, το οποίο ωστόσο προς το παρόν λειτουργεί με προβλήματα, αφού χρειάζεται περίπου δύο εβδομάδες για να παραδοθεί μια παραγγελία. Ο κ. Γεωργιάδης μάλιστα, παρότρυνε τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε προσλήψεις, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες.

Οι επιχειρήσεις που θα παραμείνουν ανοιχτές, μέχρι νεοτέρας φυσικά είναι οι εξής:

Επιχειρήσεις τροφίμων και οικιακών αναγκών (σούπερ μάρκετ, κρεοπωλεία, παντοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, κάβες, αρτοποιεία, οπωροπωλεία)

Φαρμακεία

Καταστήματα αναπηρικών και ορθοπεδικών ειδών

Καταστήματα ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και μηχανημάτων.

Καταστήματα οπτικών και καταστήματα πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας (μόνο κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους καταστηματάρχες).

Επιχειρήσεις διανομής προϊόντων και παροχής προϊόντων σε πακέτο (delivery και take away).

Λαϊκές αγορές με πώληση μόνο τροφίμων και χαρτικών

Πρατήρια υγρών καυσίμων

Συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (ανοιχτά και τα συνεργεία που λειτουργούν εντός αντιπροσωπειών λιανικής και after sales)

Καταστήματα εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων

Περίπτερα, ψιλικά, μίνι μάρκετ

Καθαριστήρια

Επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και κούριερ

Pet Shops, ζωοτροφών και κτηνιατρικών φαρμάκων

Καταστήματα κινητής τηλεφωνίας, για πληρωμή λογαριασμών, ανανέωση υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών, καθώς και η υπηρεσία (e-shop.

Καταστήματα εταιριών παροχής ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου

Καταστήματα εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων

Γραφεία τελετών

Εμπορικά καταστήματα εντός των λιμανιών και των αεροδρομίων της χώρας.

Ποιες επιχειρήσεις κλείνουν σήμερα

Μεγάλη όμως είναι η λίστα με τις ιδιωτικής επιχειρήσεις που κλείνουν από σήμερα, λόγω κορωνοϊού όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων. Σύμφωνα με το μέτρο της κυβέρνησης τα καταστήματα αυτά και οι επιχειρήσεις θα παραμείνουν κλειστά έως τις 30 Μαρτίου 2020. Διαβάστε αναλυτικά τη λίστα ΕΔΩ.

Νωρίς σήμερα το πρωί, ο υπουργός Ανάπτυξης Άδωνις Γεωργιάδης ανήρτησε στο twitter την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα καταστήματα που θα μείνουν κλειστά. «Όλοι μαζί μαζί με πειθαρχία θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη για τους ευάλωτους και την Πατρίδα μας» έγραψε ο κ. Γεωργιάδης.

Χωρίς δουλειά από σήμερα 1.490.000 Ελληνες

Ζαλίζει όμως και ο αριθμός των εργαζομένων που θα μείνουν έστω και προσωρινά χωρίς δουλειά μετά τα λουκέτα που μπαίνουν σε επιχειρήσεις εξαιτίας του κορωνοϊού. Από σήμερα που έκλεισαν και τα εμπορικά καταστήματα, περίπου 1.490.000 Ελληνες δεν θα δουλεύουν.

Χαρδαλιάς: «Περιορισμός κυκλοφορίας στους διαμένοντες στα ΚΥΤ»

Ενα από τα μέτρα για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοϊού που αποφάσισε επίσης η κυβέρνηση, έχει να κάνει με τις ΚΥΤ στα νησιά. Τα μέτρα που αποφασίστηκαν είναι τα εξής:

Προχωρά ο περιορισμός της κυκλοφορίας των μεταναστών / προσφύγων με την ελεγχόμενη μετάβασή τους στα οικεία αστικά κέντρα για την κάλυψη των αναγκών τους. Συγκεκριμένα θα δίνεται η δυνατότητα μετάβασης ανά μία ώρα σε περιορισμένες ομάδες ατόμων στα γειτονικά αστικά κέντρα μεταξύ 7 το πρωί και 7 το απόγευμα. Η ομάδα θα απαρτίζεται από ένα μόνο μέλος κάθε οικογένειας. Ο συντονισμός και η μέριμνα της κυκλοφορίας τους θα πραγματοποιείται από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ η μετάβασή τους θα γίνεται με την αποκλειστική χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς ελεγχόμενης και περιορισμένης όμως κίνησης.

2. Επίσης προχωρούν τα απαραίτητα έργα περίφραξης, όπου έχει ζητηθεί από τους οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης και προχωρά επίσης η δημιουργία ειδικής μονάδας σε κάθε κέντρο, η οποία θα περιλαμβάνει ιατρεία, χώρους νοσούντων απομόνωσης για την περαιτέρω πρόληψη και αντιμετώπιση τυχόν κρουσμάτων.

Πηγή: iefimerida.gr