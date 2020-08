Σε εξέλιξη το έκτακτο συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Πριν από λίγο ξεκίνησε το έκτακτο και κρίσιμο συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο γίνεται με τηλεδιάσκεψη και θα συζητηθεί το ζήτημα της τουρκικής παραβατικότητας. Ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη από τη Βιέννη, όπου βρίσκεται.

Σύμφωνες με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών την Πέμπτη, 14/08, οι εταίροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα ενημερωθούν για τα πραγματικά γεγονότα των τελευταίων ημερών ως προς τα επιχειρησιακά συμβάντα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Συγκεκριμένα σχετικά με ισχυρισμούς της τουρκικής πλευράς, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας θα ενημερώσει τους ομολόγους του, για τα πραγματικά γεγονότα των τελευταίων ημερών ως προς τα επιχειρησιακά συμβάντα στην περιοχή.

Στην ατζέντα της τηλεδιάσκεψης βρίσκονται εκτός από την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, οι προεδρικές εκλογές στη Λευκορωσία, ο Λίβανος και η Βενεζουέλα.

Συναντήθηκαν Παναγιωτόπουλος – Πάιατ στην Αθήνα

Συνάντηση με το Αμερικανό πρέσβη στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, είχε το μεσημέρι της Παρασκευής (14/8) ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η παρουσία του τουρκικού ερευνητικού Oruc Reis στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, καθώς και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Grateful to meet with Minster @npanagioto ahead of @secpompeo meeting with @NikosDendias. Reaffirmed US support for Greece as a pillar of stability in the E. Med and discussed initiatives to deepen our defense cooperation and build on MDCA while reducing regional tensions. pic.twitter.com/4XEyT9D7PQ

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) August 14, 2020