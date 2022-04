Σάρωσε τα μετάλλια η Ακαδημία Love 2 Dance στο πρωτάθλημα αθλητικού χορού

Με απόλυτη επιτυχία και για πρώτη φορά στην ιστορία του αθλητικού χορού, πραγματοποιήθηκε στην περιοχή του Βόλου και συγκεκριμένα στο κλειστό γυμναστήριο Αγριάς, το Κύπελλο Ελλάδος της Εθνικής Χοροαθλητικής Ομοσπονδίας Ελλάδος (ΕΧΟΕ).

Ο χώρος κατακλύστηκε από εκατοντάδες αθλητών και θεατών από όλη την Ελλάδα, δημιουργώντας μια πρωτοφανή ατμόσφαιρα και συμβάλλοντας στην υλοποίηση πιθανόν του καλύτερου αγώνα αθλητικού χορού των τελευταίων ετών στην Ελλάδα.

Η Ακαδημία «Love 2 Dance-Volos Dancesport Academy» έδειξε για άλλη μια φορά ότι αποτελεί το ζωντανότερο κύτταρο του αθλητικού χορού της Ελλάδας, παρουσιάζοντας τη μακράν πολυπληθέστερη και εντυπωσιακότερη αποστολή αθλητών και ασφαλώς τη μεγαλύτερη και πλέον ένθερμη μερίδα των θεατών.

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά για τους αθλητές της Ακαδημίας με πολλά μετάλλια, κύπελλα και διακρίσεις. Τέλος, επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά ότι το καλύτερο ζευγάρι αθλητικού χορού της Ελλάδας είναι οι προπονητές της Ακαδημίας και πρωταθλητές Ελλάδος Nikolay Kolev- Κατερίνα Κρατήρα, που όπως ήταν αναμενόμενο κατέκτησαν την 1η θέση και το Κύπελλο Ελλάδος 2022. Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι διακρίσεις της Ακαδημίας:

Διεθνή Κλάση 5 dance Latin Adults: 1η θέση και Κυπελλούχοι Ελλάδος 2022 NikolayKolev- Κατερίνα Κρατήρα.

Αγωνιστικές ομάδες All Ladies Latin Groups: 1η θέση All Ladies Adults Latin – Rock Girls: Παναγιώτα Στεργίου, Μαρία Κουκούρα, Μαρία Γκουγκούση, Εβελίνα Παπαϊωσήφ, Ζωή Παπαϊωάννου, Ελευθερία Μπουρού, Αντωνία Κούκα, Ευαγγελία Καμινέλη. 2η θέση All LadiesYouth Latin – Jungle Girls: Αθηνά Κουτσινάρη, Μαριέτα Κωτούλα, Ιωάννα Ζάχου, Έλλη Ασβεστά, Μαριλένα Χάσα, Ιωάννα – Αναστασία Τριανταφύλλου, Αναστασία–Παρασκευή Μαλογιάννη, Φωτεινή Ευσταθίου, Παρασκευή Παπαδοπούλου. 3η θέση All Ladies Junior Latin-Queens: Χρύσα Γκενάρι, Σοφία Παγώνη, Βαλερία Στεργίου, Δήμητρα Σαγάνη, Μαρία-Άννα Νικολοπούλου, Χρυσούλα Τσιουβάκα, Ελλη Σούτογλου, Ντένια Κωνσταντίνου, Παρασκευή Θερίμη. 2η θέση All Ladies Juvenile Latin-Rio: Άννα Κωφού, Ξανθίππη Τσούτσα, Πάολα Πρίφτη, Νταϊανα Στεργίου.

Solos: Έλλη Ασβεστά, 1η θέση Solo Rumba Basic Junior, 2η θέση Solo Rumba Junior. ΣτέλλαΚίτσιου, 1η θέση Solo Cha Cha Basic Junior, 2η θέση Solo Rumba Basic Junior, 3η θέση Solo Rumba. Μαρία Καπερώνη, 2η θέση Solo Samba Junior, 3η θέση Solo Cha Cha Junior, 5η θέση Solo Rumba Junior. Σοφία Παγώνη, 2η θέση Solo Cha Cha Bacic Junior, 4η θέση Solo Rumba Basic Junior. Βασιλική Εφραιμία Παπαδοπούλου, 3η θέση Solo Rumba Basic Junior. Αναστασία-Παρασκευή Μαλογιάννη, 3η θέση Cha Cha Basic Junior, 5η θέση Rumba Basic Junior, 7η θέση Rumba. Ιωάννα Ζάχου, 3η θέση Cha ChaYouth, 3η θέση Rumba Youth.

Ιωάννα-Αναστασία Τριανταφύλλου, 5η θέση Solo Rumba Youth. Ζωή Παπαϊωάννου, 2η θέση Solo Rumba Adults, 4η θέση Solo Cha Cha Adults. Μαρία Κουκούρα, 3η θέση Solo Samba Adults. Μαρία Γκουγκούση, 4η θέση Solo Rumba Adults.

Καλλιόπη Ραμοπούλου, 1η θέση Solo Rumba Basic Adults, 6η θέση Solo Rumba.

Ιωάννα Σγαρδώνη, 2η θέση Solo Basic Rumba Adults. Παρασκευή Τσιακάρα, 5η θέση Solo Rumba Adults. Κωνστάνς Μπαξεβάνη, 6η θέση Solo Rumba Adults.

Βιολέτα Βερτζίνη, 1η θέση Break Dance Youth, 2η θέση Hip Hop Youth.

Η Ακαδημία Love 2 Dance ευχασριστεί την ΕΧΟΕ για την άψογη διοργάνωση, τον Δήμο Βόλου, τον ΔΟΕΠΑΠ – ΔΗΠΕΘΕ και το προσωπικό του γηπέδου.