Σάλος με δημοσιογράφο του BBC: Ανακοίνωσε στο Twitter το θάνατο της Βασίλισσας Ελισάβετ και μετά διέγραψε το tweet

Μία δημοσιογράφος του BBC ζήτησε συγγνώμη αφού ανακοίνωσε λανθασμένα τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, αφού οι γιατροί δήλωσαν την Πέμπτη ότι “ανησυχούν” για την υγεία της. Το tweet, της Yalda Hakim, εστάλη στις 15.07, αλλά διαγράφηκε γρήγορα.

Η Hakim, παρουσιάστρια και ανταποκρίτρια του Οργανισμού, παραδέχτηκε το λάθος λίγη ώρα αργότερα και ζήτησε συγγνώμη. «Ήταν εσφαλμένο, δεν υπήρχε ανακοίνωση [θανάτου] και διέγραψα το tweet. Ζητώ συγγνώμη».

I tweeted that there had been an announcement about the death of the Queen. This was incorrect, there has been no announcement, and so I have deleted the tweet. I apologise.

— Yalda Hakim (@BBCYaldaHakim) September 8, 2022