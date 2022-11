Σακίρα: Κατηγορεί την Ισπανική Φορολογική Υπηρεσία για παραβίαση της ιδιωτικής της ζωής

Η Σακίρα κατηγορεί την Ισπανική Φορολογική Υπηρεσία, υποστηρίζοντας πως τη «χρησιμοποίησε» για υποδειγματικούς σκοπούς.

Η διάσημη τραγουδίστρια ερευνάται για φορολογική απάτη, καθώς φέρεται ότι δεν έχει πληρώσει φόρους ύψους άνω των 14,5 εκατ. δολαρίων από το 2011.

Όπως υποστηρίζουν όμως, οι δικηγόροι της Κολομβιανής τραγουδίστριας, η φορολογική υπηρεσία ξεκίνησε μια «εκστρατεία» μέσω των ΜΜΕ, με μοναδικό σκοπό να την αναγκάσει να δηλώσει ένοχη, παρά την αθωότητά της, προκειμένου να λειτουργήσει ως παράδειγμα για τους άλλους φορολογούμενους.

«Η Εφορία ενήργησε έχοντας απαράδεκτους σκοπούς, καθώς ήθελε να την θέσει ως παράδειγμα για τους υπόλοιπους Ισπανούς φορολογούμενους. Προέβη σε ασυνήθιστες ενέργειες που παραβιάζουν τη ζωή της», αναφέρει η νομική ομάδα της Σακίρα.

Shakira launches blistering attack on Spanish taxman ahead of £12m fraud trial as star claims she’s being ‘persecuted’ https://t.co/Kd8lY7XG1t #ASEA #ASEAinItaly

— SK (@TH3FIX3R) November 25, 2022