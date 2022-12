Ρόμπερτ ντε Νίρο: Γυναίκα εισέβαλε στο σπίτι του για να του κλέψει τα χριστουγεννιάτικα δώρα

Ο Ρόμπερτ ντε Νίρο μπήκε στο κλίμα των Χριστουγέννων αλλά μία άγνωστη παραλίγο να του το χαλάσει.

Η 30χρονη Σανίς Άβιλες συνελήφθη, επειδή εισέβαλε στο σπίτι του ηθοποιού το βράδυ της Κυριακής 18 Δεκεμβρίου για να κλέψει δώρα που βρίσκονταν κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του.

Η Άβιλες ήταν ήδη υπό παρακολούθηση, από αρμόδιους της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, περίπου στις 3 το πρωί, όταν εισέβαλε στο σπίτι του Ντε Νίρο.

